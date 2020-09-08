Она влюблена в железную дорогу, вдохновляется поездами и стуком колес, ведет блог в "Инстаграме". С любой техникой - давно на короткой ноге. Свадьбу сыграла в электричке. Сегодня ее узнают случайные люди, дарят ей комплименты и угощают конфетами. Носит с собой три косметички. Она не певица и не светская львица, но телесъемок и интервью у нее не меньше. Знакомьтесь: первая в России женщина, у которой есть права на управление электропоездом.

Елена Лысенко-Салтыкова к повышенному вниманию уже успела привыкнуть.

Глазами машиниста

Елена Лысенко-Салтыкова - единственная в нашей стране женщина, которой разрешено управлять электропоездом. На машиниста она выучилась, но править балом ей пока нельзя. "Скажем, я могу быть парикмахером, но еще не работать в парикмахерской", - объясняет она. Изменения в закон, которые смягчат требования к "неженским", как раньше считалось, профессиям, заработают только с января будущего года. Пока же Елена трудится в статусе помощника машиниста Центральной пригородной пассажирской компании. Уже два с половиной года. Называет себя "глазами и руками" машиниста. Следить за самочувствием поезда - ее прямая обязанность.

- Я и пожарный, и спасатель, и медик, - делится с "РГ" Елена. - Поэтому если возникнет какая-то проблема, я должна ее быстро исправить.

Если нужно, и поезд на ноги поставит. Да-да, не удивляйтесь! Девушка с милой улыбкой, было время, работала слесарем в тепловозном цехе: на раз-два меняла колодки, подшипники, "купалась" в масле по самые плечи. Слесарить часто приходилось стоя на табуретке - не хватало роста. Так что знаменитое некрасовское "Есть женщины в русских селеньях..." - как раз о ней.

Для встречи с "РГ" Лена пожертвовала своим отсыпным. Работает она по плавающему графику: и в день, и в ночь. Смена длится в среднем от девяти до двенадцати часов. Потому, говорит она, в днях недели не ориентируется, живет по датам. В блокноте ручкой отмечает рабочие смены, выходные, встречи. И все нужно успеть. Все-таки она не только будущий машинист, но и жена и мама. К тому же еще и начинающий блогер. На своей странице в "Инстаграм" под ником lenka.lysenko девушка рассказывает о себе и профессии. Занимается этим не так давно, но в арсенале - уже около двух тысяч подписчиков.

Рабочие брюки и пиджак Лена подгоняет под себя в ателье - форма рассчитана на мужчин. В теплую погоду надевает юбку. "Иногда слышала: "Как она в юбке будет работать?" Как? Красиво! - вспоминает Елена Лысенко-Салтыкова. - Сначала переживала, а потом решила, что это вызов. Поэтому сейчас работаю когда в юбке, когда в брюках, в туфлях, с накрашенными губами. Зависит от того, какой поезд и какое настроение".

Летящей походкой

- Это первая женщина-машинист, - говорю охранникам на платформе Киевского вокзала, пока идет фотосессия.

- Да, она наша... "киевская", - Лену здесь знают в лицо.

Киевский вокзал и одноименное направление, по которому она ездит, Елена считает самыми красивыми в Москве. А пассажиров - самыми отзывчивыми. "Я много где каталась, но "спасибо" говорят только тут", - подчеркивает она.

По составу идет как по подиуму - все внимание приковано к ней. Многие узнают, рассказывают, что читали о ней в газете или видели по телевизору, угощают конфетами. А кто-то иной раз свистнет вслед или вскрикнет: "О-о-о, ты видел?!" Со временем, уверена Лена, удивленные взгляды и комментарии исчезнут.

- Однажды машинист по громкой связи попросил меня что-то проверить в составе. И сказал во всеуслышание: "Ленок, посмотри", - вспоминает собеседница "РГ". - Иду обратно, в вагоне тишина, слышу позади: "А вот и Ленок!" В такие моменты важно сохранять каменное лицо.

Пассажиры часто фотографируют и снимают ее на видео, а иногда просят сделать совместное фото. Бывает, из-за формы путают со стюардессой или контролером. Спрашивают, с какой платформы отправится поезд, нужна ли шенгенская виза в Берлин и так далее.

Повышенное внимание со стороны обязывает Лену держать себя в рамках. "Например, татуировки есть у многих коллег, но замечают их только у меня, - отмечает в шутку она. - Наверное, нужно набить на руке поезд, тогда будут спокойнее воспринимать".

С небес на землю

Лена выросла в семье с транспортным бэкграундом: отец - летчик, мама - бортпроводник. Казалось бы, самое простое для нее - продолжить трудовую династию. Но она сделала выбор в пользу железной дороги - полюбила ее в детстве, и оказалось - навсегда. После школы окончила железнодорожный колледж в Люблине. Была единственной девушкой на потоке. Там сразу предупредили: работу найти будет сложно. Попыток трудоустройства действительно было несколько, но в конечном итоге ее взяли в ЦППК. Сдала экзамен, отъездила с машинистом и помощником несколько смен, потом снова экзамен. Затем выдержала испытательный срок и стала помощником машиниста. "Папа надеялся, что я буду авиаконструктором, - рассказала Елена. - А мама каждый раз, когда у меня что-то не получалось, говорила: "Чувствую, стюардессой будешь". С небом, возможно, свяжет свою жизнь дочка Лены. Ей почти шесть лет, но она уже грезит авиацией.

Свадьба на выезде

На железной дороге Лена встретила и свою любовь. Свадьбу, кстати, сыграли в "Иволге". "Почему в поезде? Потому что здесь и познакомились. Я только устроилась на работу и около трех месяцев ездила с Лешей как с одним из опытных машинистов, - вспоминает она. - Меня сразу предупредили: никаких отношений на работе. Но это была любовь с первого взгляда. Я сильный человек, у меня достаточно крутой нрав, а Леша - единственный мужчина, который оказался сильнее меня".

Предложение руки и сердца было таким же необычным, как и роспись в поезде. Вместо кольца на палец Лены ее будущий муж надел обычную съедобную сушку. На выездной регистрации, конечно, были уже настоящие кольца.

Тем временем

А как в метро?

Машинистами в московском метро женщины работали с 1936 года. В Великую Отечественную войну по понятным причинам представительниц прекрасного пола в профессии было не меньше, чем мужчин. Однако в начале 80-х их в кабину состава допускать перестали. Запрет тогда объяснили тяжелыми нагрузками. Сегодня поезда стали комфортнее и в плане управления, и безопасности. Много автоматики. Потому женщинам разрешили вернуться в кабину.

Что интересно, 80% водителей столичных трамваев - женщины, около 60% водят электробусы. А скоро будут управлять и поездами метро. В ближайшие пять лет метрополитен планирует обучить и принять на работу 500 женщин-машинистов. Для них уже разработана форма. Они смогут сами выбрать, в чем им удобнее работать: в юбке или брюках. Первые "женские" поезда, как ожидается, выйдут на Филевскую линию метро.

Кстати

А что в косметичке?

Фото: Сергей Михеев/РГ

В каждую смену Елена Лысенко-Салтыкова берет с собой чемоданчик. Он на колесиках, но весит вместе с "приданым" около шести килограммов. Что внутри? Три косметички. Первая - техническая (содержимое - на фото), с мультиметром, разводным ключом, ножом, отвертками, плоскогубцами, изолентой. Вторая - женская, с косметикой, а третья - так называемая ночная, с гигиеническим набором.