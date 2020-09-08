Минэкономразвития предложило законопроект об урегулировании проблемы "потерянных" акционеров - тем из них, которые длительное время себя не проявляют и, по сути, носят статус акционера номинально.

К "потерянным" акционерам министерство предлагает относить тех физических и юридических лиц, которые владеют не более чем 2% голосующих акций общества, не выходят на связь и давно не участвуют в принятии решений. Среди критериев отнесения миноритариев к "потерянным" - возврат направленных по почте сообщений, бюллетеней для голосования или возврат перечисленных на банковский счет дивидендов в течение не менее двух раз подряд на протяжении двух лет. При этом между датами проведения общих собраний акционеров должно проходить не менее трех месяцев. В таком случае общество получает право "заморозить" обратную связь с акционером. В совокупности потерянными акционерами могут быть признаны лица, владеющие не более чем 10% голосующих акций.

"Законопроект представляет собой первый шаг на пути решения давно назревшей проблемы "потерянных" акционеров, появившейся еще после приватизационных процессов начала 90-х годов", - сообщил заместитель министра экономического развития Илья Торосов. По его словам, новые нормы позволят значительно сократить издержки бизнеса, связанные с направлением корреспонденции и дивидендов "потерянным" акционерам, но при этом будут направлены на защиту прав миноритариев. Законопроект проходит согласование в минфине и Банке России.