Как выращивать огурцы по технологиям соловецких монахов

Овощевод Иван Борисов из села Маргаритово на берегу Таганрогского залива известен далеко за пределами донского края. Выращенные им огурцы - несмотря на высокую цену - находят своего покупателя не только в Ростове-на-Дону, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и других городах.

Иван Борисов показывает свои теплые грядки, укрытые приготовленной по особой технологии соломой. Фото: Николай Грищенко

Секретом получения вкусного и долго хранящегося огурца является технология, придуманная в XVII столетии иноками Соловецкого монастыря. А ведь Соловки расположены в 160 километрах от Полярного круга, зима там длится до восьми месяцев. Однако, несмотря на такие довольно суровые климатические условия, соловецкие монахи на протяжении 500 лет занимались земледелием и достигли в этом серьезных успехов. Об этом напоминает ныне Ботанический сад на Макарьевской пустыни.

- Все новое - это хорошо забытое старое, - сказал Иван Анатольевич и взялся в первую очередь за изучение исторической литературы.

Оказалось, что трудолюбивые монахи установили: на Большом Соловецком острове за счет укрытия долины от северных ветров Крестовой и Александровской горами создается особый микроклимат, в котором летом температура почвы на 2-4 градуса выше, чем в других местах. В середине XIX века там были построены оранжереи, которые отапливались от расположенных в земле труб воскобелильного и свечного заводов. Еще один секрет - в соломе.

- Соломенные грядки использовались крестьянами для выращивания теплолюбивых овощей еще в начале прошлого века, но с появлением тепличных комбинатов-гигантов, отапливавшихся газом, этот метод сошел на нет. Хотя метод возделывания овощей на соломе не только удобен, но и довольно экономичен. А еще этот способ отлично подходит для выращивания овощей на "уставшей" и зараженной инфекциями почве, - рассказывает овощевод-историк.

Теплая грядка - идеальный вариант для выращивания огурцов, так как корни этой культуры поверхностные, любят тепло. А теплая грядка состоит из перегнивающей и отдающей при этом тепло органики - в основном из пшеничной или ржаной соломы. Солома от ячменя и овса не годится - быстро разлагается.

Существует несколько способов обустройства грядок. Приподнятая - самая распространенная. За полторы недели до посадки огурцов начинают готовить солому. Уложенные в нужном месте тюки три дня поливают водой до полного промачивания. Если есть возможность, лучше использовать горячую воду. Когда солома разбухнет, приступают к насыщению ее удобрениями. После каждого полива тюки соломы закрывают пленкой. После того как грядка "разогреется" и немного "остынет", можно высаживать рассаду огурцов в лунки с землей.

Растениям нравится, когда с ними общаются и поглаживают рукой

Немаловажным фактором успеха соловецких монахов, по мнению овощевода, была "легкая рука" и пение при закладке рассады:

- Заниматься рассадой нужно только в хорошем настроении и "когда поет душа". Растениям нравится, когда с ними общаются, а поглаживание рукой дает лучшие всходы. При закладке рассады монахи пели духовные гимны.

Питание

Энергию берем из тыквы

В сентябре самое время подпитатьорганизм сезонными овощами и фруктами. Весной от "резиновых" помидоров или яблок толка нет. Фото: Сергей Куксин/РГ

Главное правило питания - продукты должны быть натуральными. Чем ближе мы к природе, тем лучше нашему организму, напоминает профессор ФМБА, врач-диетолог Маргарита Королева. Лучше отдавать предпочтение сезонным овощам, фруктам и ягодам - они содержат максимум витаминов, минералов, микроэлементов, выращены в естественных условиях и собраны в момент полного созревания.

Стоит помнить, что некоторые фрукты содержат много сахара и могут способствовать набору веса - например, виноград или дыня. А зеленые яблоки, несладкие груши, сливы или любые ягоды имеют обратный эффект. Арбуз можно употреблять как монопродукт в разгрузочные дни - он содержит много калия, который выводит лишнюю жидкость из организма. Маргарита Королева не советует употреблять фрукты после еды. Их лучше перенести на начало трапезы или же они должны быть отдельным приемом пищи (лучше завтрак или перекус).

В сентябре также созревает огромное количество овощей - баклажаны и кабачки, разнообразная капуста, тыква, репа, бобовые. Так, чечевица - чемпион по содержанию фолиевой кислоты, отмечает Маргарита Королева. Чечевица богата антиоксидантами, в ней много белка, который к тому же усваивается организмом легче других бобовых. Тыква содержит редкий витамин Т. Он важен для выработки энергии, принимает участие в процессе построения новых клеток и обмена веществ, а также способствует сжиганию жировых запасов, выводит из организма шлаки, стимулирует умственную деятельность. А репа сытна, но низкокалорийна. Она наполовину состоит из клетчатки и поэтому нормализует пищеварение.