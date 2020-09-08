Нынешней осенью в России с наступлением гриппозного сезона ожидается нашествие сразу трех новых штаммов вирусов гриппа А и В. Мы с ними до сих пор не сталкивались, и прививок от них нам пока не делали. Соответственно, иммунитета от них у людей нет, а когда защита отсутствует - мы болеем особенно тяжело. Вывод простой: чтобы не заразиться, лучше привиться.

Пока точно неизвестно, как поведут себя грипп и COVID-19, если заразиться ими одновременно. Лучше до этого не доводить. Фото: РИА Новости

Откуда такие "новости"

С чего это вдруг ВОЗ дала такой прогноз? Не "вдруг", а вполне обоснованно: эпидемиологи по всему миру круглый год отслеживают, какие разновидности гриппозных вирусов распространены среди населения, из-за каких люди заболевают чаще всего, и передают эти данные в ВОЗ. Там информацию, приходящую из разных стран, обобщают и за полгода до очередного эпидсезона выдают прогноз: какие именно штаммы с наибольшей вероятностью ждать будущей зимой. Такой прогноз дается дважды в год: для стран Северного полушария это происходит в конце февраля - марте.

Для Южного полушария, где зима наступает, когда у нас лето, данные публикуются в сентябре. Так что у всех стран есть месяцев 6-7, чтобы наработать ежегодно обновляемую противогриппозную вакцину на основе штаммов, названных ВОЗ, и заранее провести иммунизацию населения.

В этом году мало нам COVID-напастей, так ВОЗ еще дополнительно "обрадовала" тревожным прогнозом по поводу грядущего гриппа: три не встречавшихся ранее штамма - это не шутки. Когда приходят новые вирусы, они атакуют народ агрессивнее, и люди, не имеющие иммунитета к новым разновидностям вируса, болеют тяжелее.

Второе опасение: осенью может вновь подняться заболеваемость коронавирусом, что, собственно, много где в мире уже и происходит. Значит, велика угроза "наслоения" двух опасных инфекций. Как себя поведут COVID-19 и грипп, нападая на людей вместе, чем это угрожает заболевшим, специалисты толком не знают. Но ничего хорошего не ждут - оба заболевания чреваты серьезными осложнениями.

Вот так штаммы

В сезоне 2020-2021 годов, по мнению ВОЗ, нам будут портить жизнь четыре штамма вируса гриппа:

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage); B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Соответственно, и прививки делать в ВОЗ советуют четырехвалентными вакцинами, содержащими все эти штаммы. Из этого списка только штамм B/Phuket входил в состав вакцины и в прошлом, и позапрошлом годах. Остальные - новые.

Впрочем, и прививка трехвалентной вакциной - это тоже способ защиты, так как в нынешнем сезоне она ориентирована как раз на защиту от новых вирусов.

Почему нужна прививка

"Настоятельно рекомендую в этом году делать прививку от гриппа. Штаммы гриппа, которые мы ожидаем в этом году, будут отличаться от прошедшего сезона, - пояснил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. - Это говорит о том, что большинство населения будет от них не защищено".

Вакцина от COVID-19 пока проходит заключительную фазу испытаний на добровольцах. Набирают эти 40 тысяч участников в Москве. В регионы, как сообщали в минздраве, вакцина поступит только в конце октября - ноябре. Когда станет ясно, что последний этап тестирования проходит успешно. А вот от гриппа прививки уже делают во многих регионах. И в этом году, сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, важно вовремя защититься хотя бы от гриппа - этим снижается риск тяжелого течения заболевания.

К слову, Михаил Мурашко настоятельно рекомендовал сделать еще одну прививку - от пневмококка, вызывающего тяжелую пневмонию. Прошедшей весной, когда в стране бушевал COVID-19, врачи заметили: привитые от пневмококка люди заболевают "короной" редко, а если все же заражаются - болеют легко.

Вопрос ребром

Отвечает профессор аллергологии и иммунологии, завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

1. Кому необходимо прививаться против гриппа?

Гриппом может заболеть каждый, однако некоторые группы людей находятся в зоне повышенного риска. В первую очередь прививка нужна пожилым, детям, беременным, людям с некоторыми хроническими заболеваниями (бронхолегочными, сердечно-сосудистыми, диабетом), у которых грипп приводит к тяжелым осложнениям. Также вакцинироваться должны медработники, педагоги, работники торговли и транспорта, студенты - одним словом, все, кто по роду деятельности постоянно в гуще людей.

2. Когда лучше сделать прививку?

Чем раньше - тем лучше, пока еще тепло и сезон осенних простуд не наступил. Когда начнутся насморки и кашли, привиться будет сложнее, ведь до прививки нужно по меньшей мере две недели не иметь никаких простуд. Иммунный ответ хорошо выражен уже через две недели после прививки, при этом защитный эффект остается в течение года.

3. А как же прививка от COVID-19? Когда делать ее?

Вакцина от коронавируса еще только проходит третью фазу исследований, и прививают ею сегодня добровольцев - участников этого этапа. Решено также предложить привиться врачам и учителям. Но именно предложить - вакцинировать силком запрещено по нашему законодательству. Широкая вакцинация от COVID-19 начнется только после завершения исследований, ориентировочно это будет в ноябре. Так что нужный интервал между двумя прививками - не менее месяца - будет легко соблюсти.

4. Чем опасен грипп?

Эта инфекция бьет по слабым местам в организме: грипп может привести к обострению при диабете, болезнях сердца, хронической обструктивной болезни легких. Чаще страдают пожилые и хроники. Каждый год в мире от последствий гриппа умирает около 60 000 человек в возрасте старше 65 лет.

5. Почему иногда заболевают и те, кто сделал прививку?

Эффективность вакцинации в разные годы может быть разной - это зависит от циркулирующих штаммов и их соответствия составу вакцины, то есть от точности прогноза ВОЗ. Кроме того, действенность прививки зависит от состояния здоровья и возраста, а также от времени, прошедшего с момента вакцинации. Считается, что в среднем вакцина предотвращает порядка 60 проц. случаев заражения гриппом среди здоровых взрослых людей (18-64 лет).

6. Может ли вакцина вызвать грипп?

Из-за прививки гриппом заразиться нельзя, потому что живого вируса в препарате нет. Единственное, после укола может возникнуть аллергическая реакция. При этом вакцины против гриппа используются уже более 50 лет, их получают миллионы людей. В странах действуют системы мониторинга и исследования всех случаев, когда у пациента после вакцинации наблюдались нежелательные эффекты.