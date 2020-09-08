Какие программы нужны для удаленного офиса

С переходом на удаленный режим работы люди могут терять контроль над собственным рабочим графиком. И если в офисе работодатель может контролировать процесс "прихода и ухода" сотрудника с рабочего места, то на "удаленке" сделать это затруднительно. Кроме того, в офисе люди привыкли к тому, что в случае возникновения каких-либо неполадок всегда можно обратиться за помощью в ИТ-отдел. Работая дистанционно, сделать это довольно сложно. Тем не менее есть целый ряд программ, которые помогают и руководителям, и линейному персоналу.

Одна из самых популярных программ для удаленного управления компьютером - TeamViewer. При запуске она отображает окно с ID и паролем доступа к компьютеру, он нужен для того, чтобы к вам мог подключиться другой пользователь. Среди преимуществ TeamViewer выделяются бесплатность для частного использования и простота интерфейса. С установкой приложения справится даже неопытный пользователь. Для организаций цена на 200 человек составляет 7299 рублей в месяц. Программу можно использовать как в десктопной, так и в мобильной версии.

Программа LiteManager - бесплатна для использования на 30 компьютерах.

Для организаций нужно выбрать тарифный план, который позволяет подключить до 10 тысяч ПК, его стоимость составляет 200 тыс. рублей. Но 300 лицензий (на 300 ПК) обойдутся всего в 200 рублей.

Программа Ammy admin похожа на TeamViewer, но обладает более простым интерфейсом. Есть такие функции как просмотр и управление чужим персональным компьютером (ПК) , передача файлов, чат. Программа может работать без установки, бесплатна для некоммерческого использования. Корпоративная версия на 500 ПК обойдется в 778 тысяч рублей.

С помощью CleverControl начальство может контролировать работу подчиненных. Программа записывает все нажатия клавиш, ведет запись экрана в режиме реального времени, показывает, сколько часов сотрудник потратил на общение в социальных сетях и делает запись поисковых запросов в популярных поисковых системах.

Удаленная работа перевернула представление о том, какие программы нужны и важны для обеспечения деятельности компании. Так, видеоконференции (ВКС), которые ранее считались не самым важным инструментом коммуникаций, неожиданно вышли в лидеры.

Сервис Zoom, о котором раньше почти никто не слышал, стал невероятно популярным - в первую очередь благодаря простоте использования и отсутствию лишних функций. Главные преимущества Zoom - простота использования (программа работает на любых платформах), создание виртуальных комнат для совместной работы, возможность "расшарить" свой экран для команды, поддержка облачных хранилищ, таких как Dropbox и Google Диск и работа с любым интернет-соединением начиная, с широкополосного доступа в интернет и заканчивая 4G (LTE) и даже 3G.

38 процентов российских работодателей сохранят удаленный режим работы в своих компаниях в ближайшее время, показало исследование Visa

К минусам Zoom можно отнести ограничение времени конференции. В бесплатной версии время совещания ограничено 40 минутами, а присоединиться к нему могут не более 100 человек. Кроме того, в приложении довольно часто находят различного рода уязвимости. Стоимость подписки на Zoom, которая снимает все ограничения по времени и по количеству пользователей, составляет 49 долларов в месяц.

Microsoft Teams - платформа для создания видеоконференций, она позволяет общаться друг с другом в чате, создавать корпоративные заметки и обмениваться вложениями. Приложение является частью пакета Microsoft 365, который распространяется по корпоративной подписке.

Среди особенностей приложения - возможность бесплатно использовать Teams в команде до 300 человек, неограниченное количество сообщений в чате, встроенные видео и аудиозвонки как для индивидуальных, так и для командных совещаний. Объем облачного хранилища составляет 10 Гб плюс дополнительные 2 Гб на каждого пользователя. Программа интегрирована с другими продуктами Microsoft, например Word, Excel, PowerPoint, OneNote и так далее. Также она позволяет общаться с участниками Microsoft Teams, даже если они не входят в состав команды. Стоимость корпоративной подписки на Microsoft 365 составляет 625 рублей в год на одного пользователя.

Кроме популярных Zoom и Teams можно воспользоваться их аналогами. "Для видеозвонков отлично подходят площадки Cisco Webex, Google Hangouts и GoToMeeting, - говорит Максим Захаренко, генеральный директор компании "Облакотека". - Для бюджетных организаций и компаний с госучастием принципиально российское происхождение и размещение системы видеоконференцсвязи на территории РФ. Для таких организаций была развернута система "явшколе.онлайн", построенная на основе программного обеспечения IVA MCU отечественной разработки. Также сейчас популярны несколько российских ВКС - Webinar, "Телфин" и "Медиамост".

Большое значение для удаленной работы имеет скорость интернета. Современные кодеки качественно ужимают видеосигнал, а системы видеоконференцсвязи автоматически понижают качество видео в зависимости от скорости канала, продолжает Захаренко. "От 500кбит/сек уже можно проводить совещание в SD качестве, на 2Мбит/сек может работать FullHD. Важна не только скорость канала, но и его качество: задержки и потери. Даже если вы в сельской местности и ваш мобильный интернет ловит 3G, то это вполне подходящая скорость для участия в видеоконференциях", - отмечает эксперт.

Но для работы и пересылки больших файлов необходима более высокая скорость интернет-соединения. "Скорости 100 мбит/с и выше обеспечивают потребности пользователей в работе с большими файлами, - рассказывает Дмитрий Смиркин из Parallels. - Кроме того, на скорость интернет-соединения, помимо тарифного плана и инфраструктуры интернет-провайдеров, влияют модель и новизна Wi-Fi-роутеров, тип подключения (при подключении к интернету через провод скорость будет выше), место расположения роутера и ваша от него удаленность, модель смартфона или компьютера - чем новее устройство, тем оно более скоростное".