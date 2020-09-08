Кандидат на пост премьера Японии предложил способ повысить рождаемость

Кандидат на пост премьер-министра Японии, нынешний генсек кабмина Ёсихидэ Суга предложил свой способ повысить рождаемость в Японии, где старение населения - одна из основных проблем, сообщает газета Nikkei.

По мнению Суга, необходимо ввести страховое покрытие для лечения бесплодия. Это должно помочь семьям, желающим, но не имеющим физической возможности завести детей.

В настоящее время лечение стоит зачастую более 1 миллиона иен (9,41 тысячи долларов), что является слишком большой суммой для многих семей. Между тем медицинская страховка, которая есть у подавляющего большинства граждан Японии, зачастую покрывает лишь медицинские консультации и некоторые виды лечения. Однако в нее не входят экстракорпоральное оплодотворение, микроплодотворение и некоторые другие процедуры, помогающие зачать ребенка.