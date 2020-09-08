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08.09.2020 17:29
Рубрика: Власть

Мандат по справке

Кандидатов в депутаты проверят на экстремизм и наличие судимости
Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, фактически вводящую усиленную проверку кандидатов на любые выборные должности.
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Теперь избирательные комиссии будут получать на них из полиции развернутые справки: привлекались ли они хоть когда-то к уголовной ответственности, наказывались ли по КоАП за распространение экстремистских материалов или нацистской символики.
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По сложившейся практике штраф по антиэкстремистским статьям КоАП можно получить даже за репост какого-нибудь запретного материала. Например, однажды суд оштрафовал женщину за публикацию исторического снимка с фашистским флагом: фото было сделано в годы войны во дворе ее дома и этот факт ей показался примечательным. А правоохранителям показалось примечательным, что женщину можно привлечь к ответственности за распространение нацистской символики и поставить галочку в своих отчетах.

Как бы то ни было, сегодня избирательные комиссии получают лишь сжатые справки: есть или нет у кандидата непогашенная судимость. Допустим, если человек отсидел срок в тюрьме за преступление небольшой и средней тяжести, то в течение трех лет после освобождения он будет считаться человеком с непогашенной судимостью. Потом формально будет считаться, что он искупил грехи и вновь чист перед законом. Хотя на деле, конечно, судимость остается пятном чуть ли не на всю жизнь.

Как пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в случае принятия предлагаемых поправок избирательные комиссии смогут получить о кандидатах на выборные должности не просто данные о наличии или отсутствии судимости, а развернутые справки.

"В них будет указано: имеет ли человек на данный момент непогашенную судимость, привлекался ли когда-либо к уголовной ответственности, был ли осужден, когда была снята судимость", - объяснил Владимир Груздев.

Также будет предоставлена информация о том, привлекались ли кандидаты к административной ответственности за пропаганду нацистской или экстремистской символики, производство и распространение экстремистских материалов. То есть по статьям 20.3 и 20.29 КоАП.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Соответствующие поправки предлагается ввести в законопроект, дающий право региональным и муниципальным властям получать из полиции справки о судимости кандидатов в присяжные.

Инициатива сейчас готовится в Госдуме ко второму чтению. На этом этапе в законопроект можно вносить правки. Правительство предложило свои дополнения, значительно расширяющие проект.

"Кроме того, усиливается проверка и кандидатов в члены избирательных комиссий", - рассказывает Владимир Груздев.

Власть Право Административное право

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