Кардиологи назвали кожный симптом близкого сердечного приступа

Новости

На юго-западе Японии тайфун оставил без света свыше 77 тысяч домов 07:55
Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений 07:45
Британец продает коллекцию подаренного отцом виски, чтобы купить дом 07:35
Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19 07:17
У берегов Норвегии нашли затонувший в 1940 году немецкий крейсер 07:10
Япония направит дополнительные средства на закупку вакцин от COVID-19 07:09
У подножия Авачинского вулкана появится всероссийский спортивный центр 05:36
Минкомсвязь к 2024 году удвоит число IT-специалистов в России 05:00
В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19 03:54
У половины детей с коронавирусом болезнь протекала в легкой форме 03:47
Более 80 мигрантов чуть не утонули при попытке пересечь Ла-Манш 03:06
СМИ: Трамп рассматривает новых кандидатов на пост главы Пентагона 03:01
Площадь лесных пожаров в Калифорнии побила исторический рекорд 02:17
В Москве скончались 16 пациентов с коронавирусом 01:45
Турция обстреляла населенные пункты на севере Сирии 01:35
Форвард "Реала" Хамес Родригес перешел в "Эвертон" 00:49
Анкара заявила о неудовлетворенности приговором по делу Хашукджи 00:32
Первая партия вакцины от коронавируса "Sputnik V" выпущена в гражданский оборот 07.09.2020
В Турции коронавирусом заразились 12 россиян 07.09.2020
В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте 07.09.2020
Победителями суперфинала "Лидеров России" стали 106 человек 07.09.2020
Путин пообщается с победителями "Лидеров России" 07.09.2020
В Турции террориста приговорили к 40 пожизненным срокам 07.09.2020
Власти объявили о закрытии ряда школ в Англии и Уэльсе из-за коронавируса 07.09.2020
Месси прибыл на тренировку "Барселоны" 07.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 07:04
Рубрика: Общество

Кардиологи назвали кожный симптом близкого сердечного приступа

Текст: Оксана Грибанова

Надвигающийся сердечный приступ обычно связан с затрудненным дыханием, болью в груди и сильным чувством тревоги. Помимо этого об опасном состоянии может сигнализировать появление на коже так называемых узелков Ослера - красноватых уплотнений в подкожной клетчатке или кожных покровах.

Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
Кардиологи объяснили, как по цвету языка распознать проблемы с сердцем

Об опасности образований размером с горошину, которые чаще всего располагаются на ладонях и пальцах, предупредили зарубежные кардиологи. Появление узлов представляет собой не самостоятельное заболевание, а симптом затяжного инфекционного эндокардита. Последний, как пояснили специалисты Центра дерматологии и рака кожи Флориды, повышает риск развития опасных состояний, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты отметили, что зачастую проблемы с сердцем, о которых свидетельствует появление узелков Ослера, диагностируются на приеме у дерматолога.

- Болезненные образования являются редким, но доказанным признаком инфекционного эндокардита, лечение которого помогает избавится и от тревожного симптома, - констатировали медики.

Отмечается, что узелки Ослера могут быть также вызваны аллергической или иммунологической реакцией. Специалисты напомнили, что лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и сердечного приступа - правильное и сбалансированное питание.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19
В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии
Путин и король Саудовской Аравии обсудили подготовку к саммиту G20
Минкомсвязь начнет борьбу с телефонным мошенничеством
Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа