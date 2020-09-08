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08.09.2020 18:40
Рубрика: Культура

Когда вредно улыбаться

Кэти Перри выпустила новый альбом Smile
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(8255)
Актриса и певица, прославившаяся озорной, солнечной и очень мелодичной музыкой на стыке стилей кантри, электропоп, рок-н-ролл и даже госпел, 13-кратная номинантка на Gramme в 2020 году стала рекордсменкой на YouTube: видео Кэти Перри собрало 19 миллиардов просмотров. Больше, чем у Мадонны, Бейонсе, 30 Seconds to Mars, да и вообще, чем у кого-либо.
Видео Кэти Перри бьют рекорды. Фото: AP Видео Кэти Перри бьют рекорды. Фото: AP
Видео Кэти Перри бьют рекорды. Фото: AP

Как было не порадоваться рекорду? Вот Кэти Перри и выпустила эту пластинку - Smile, то бишь "улыбка". Неожиданно она получилась натянутой, самодовольной и пресной. Так человек на пьедестале дежурно улыбается собравшимся. Может, хотел пойти поиграть в теннис, почитать книгу, но репутация обязывает казаться бодрым и радостным. Да и рисковать, экспериментировать страшно, добившись столь значительного успеха.

Поэтому новая "Улыбка" получилась у Кэти Перри излишне предсказуемой. Среди 12 песен есть наследующий позднему Майклу Джексону крикливый стадионный гимн Never Really Over, есть задорный поп-фанк, но в альбоме слишком много клише, натужной радости. И еще - ощущение, что все мы это уже слышали. И нам уже тогда наскучило: без глубины, озорства и толики сумасбродства, отваги преодоления преград и скуки жизни. И к этому стоит добавить, что - без отменных вокальных партий с драматургией и пикантными обертонами, на которое прежде было способно ее лирическое меццо-сопрано.

И с чего было так "улыбаться"? Может, стоило забыть все рекорды и снова попробовать удивить, как на самом первом альбоме?

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