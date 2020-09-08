Лаврову вручили высшую награду Республики Кипр

Министру иностранных дел Сергею Лаврову, который находится сейчас с визитом в Никосии, вручили высшую награду страны - Большой крест ордена Макариоса III.

Торжественную церемонию вручения провел президент Кипра Никос Анастасиадис.

Также Лавров и Анастасиадис провели двусторонние переговоры, по итогам которых глава МИД РФ заявил, что "нас тоже беспокоит ситуация в Средиземном море, и что касается отношений с Турецкой Республикой, мы готовы содействовать налаживанию диалога, прагматичного, опирающегося на взаимных интересах и на поиске решений, которые будут справедливыми и опираться на международные права... Нас очень тревожит, что далеко расположенная держава - США - пытаются стравливать находящиеся здесь страны друг против друга и в целом продвигать линию "кто не с нами, тот против нас" и заставлять этой линии следовать всех остальных".

Кроме того, министр напомнил, что российская сторона выступает за скорейшее кипрское урегулирование, "за выполнение тех решений, которые принимались в ООН, за скорейшее возобновление и, надеюсь, завершение переговоров между двумя общинами".