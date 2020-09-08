Президент Александр Лукашенко держит на контроле ситуацию с тремя якобы "пропавшими" оппозиционерами. Как доложил главе Беларуси глава Госпогранкомитета, двое из них - Антон Родненков, Иван Кравцов пересекли границу Украины, а Мария Колесникова была задержана в зоне между границами двух стран.

В интервью российским СМИ Лукашенко назвал правильными действия пограничников в отношении Колесниковой, добавив, что Минск уже обратился к Киеву с просьбой вернуть двух других беглецов. По данным представителя погранведомства Антона Бычковского, Родненков, Кравцов и Колесникова в ночь на вторник "предприняли попытку покинуть территорию Беларуси через пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе".

Они прошли таможенный контроль и выдвинулись в сторону Украины. Когда они заметили пограничный наряд (на том участке усилены патрули), их автомобиль ускорился, а Колесникова оказалась на земле. "По сути ее выпихнули из машины и продолжили движение в сторону Украины", - объяснил Бычковский. В украинской погранслужбе подтвердили, что "Родненков и Кравцов проследовали на территорию Украины.