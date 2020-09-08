Лукашенко отказывается от диалога с Координационным советом оппозиции

Президент Беларуси Александр Лукашенко не признает Координационный совет оппозиции и отказывается вести с ним диалог. Об этом он заявил в интервью российским телеканалам Russia Today, "Первый канал", "Россия-1" и радиостанции "Говорит Москва".

"Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция", - приводит выдержку из интервью главный редактор "Говорит Москва" Роман Бабаян.

По мнению Лукашенко, их предложения грозят Беларуси катастрофой. "Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными!" - заявил он.

Лукашенко также заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что сначала необходимо добиться полноценной работы институтов Союзного государства.