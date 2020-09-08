Лукашенко признал, что немного "пересидел" на посту президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что провел слишком много времени в кресле главы государства, но покинуть его лишь по требованию оппозиции он не может. Об этом он заявил в интервью российским телеканалам Russia Today, "Первый канал", "Россия-1" и радиостанции "Говорит Москва".

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - цитирует белорусского лидера корреспондент телеканала "Россия-1".

Как добавляет главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, Лукашенко во время интервью заявил, что "четверть века обустраивал Беларусь" и "просто так все это не бросит". К тому же он опасается, что его сторонников начнут преследовать после его ухода из власти.

Впрочем, белорусский лидер допустил проведение в стране досрочных президентских выборов после проведения конституционной реформы.

Что касается жестких действий правоохранителей во время протестных акций, Лукашенко признал, что были "переборы", и пообещал разобраться со всеми такими случаями.