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Рубрика: В мире

Лула да Силва вступает в предвыборную гонку

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Выборы главы государства в Бразилии пройдут только через два года, однако предвыборная кампания здесь, кажется, началась вместе с приходом коронавируса. До этого момента главными ее участниками были президент страны Жаир Болсонаро и губернатор штата Сан-Паулу Жуау Дория. И вот о своем участии в этой гонке объявил некогда самый популярный бразильский политик и бывший глава государства - Луис Инасиу Лула да Силва.
Фото: FABRICE COFFRINI/AFP Фото: FABRICE COFFRINI/AFP
Фото: FABRICE COFFRINI/AFP

В своем выступлении Лула да Силва, которому через месяц исполнится 75 лет, разразился с жесткой критикой в адрес нынешнего правительства. Он не только возложил на него вину за некомпетентность и обнищание населения, но и обвинил в сдаче национальных интересов путем отказа от гордой и активной внешней политики в пользу "постыдного и унизительного подчинения" Соединенным Штатам.

Фото: iStock
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"Я не случайно решил поговорить с вами 7 сентября, в День независимости Бразилии, когда мы празднуем рождение нашей страны как суверенного государства. Суверенитет означает независимость, автономию, свободу. Противоположностью этому является зависимость, рабство, подчинение", - поведал экс-лидер в обращении, транслируемом через его канал в Youtube, добавив, что нынешнее правительство подчиняет Бразилию Соединенным Штатам в оскорбительной форме и ставит "наших солдат и дипломатов в унизительные ситуации".

Лула также поделился, что самоизоляция, спровоцированная пандемией коронавируса, дала ему время обдумать происходящее в стране и поразмышлять о совершенных им ошибках. Он пришел к выводу, что нужно восстанавливать независимость страны и восстанавливать пошатнувшиеся институты демократической власти.

"В этом трудном, но жизненно важном деле я отдаю себя в распоряжение бразильского народа", - заявляет Лула да Силва. Правда, бывший президент в своей речи ничего не упомянул о юридических препятствиях, которые могут помешать ему вступить в предвыборную борьбу в качестве кандидата на высший государственный пост. Лула да Силва признан виновным по двум делам о коррупции и приговорен к 17 годам тюремного заключения.

Это время Лула да Силва сможет провести на свободе. В ноябре 2019 года Верховный суд Бразилии принял решение, согласно которому, если в отношении подсудимого не используется превентивное заключение, он может бороться за свою невиновность, оставаясь на свободе, пока не будут исчерпаны все апелляционные возможности.

В мире Южная Америка Бразилия

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