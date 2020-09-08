Терракотовую маску Диониса раскопали в Турции

Новости

На Пискаревском кладбище открыли новые мемориальные плиты 15:42
Германия закроет дефицит бюджета ЕС после Brexit 15:35
В Петербурге угнали машину со спящими пассажирами 15:32
Кандидат на пост премьера Японии предложил способ повысить рождаемость 15:29
Курганская область получила десять машин скорой помощи 15:26
Путин отметил роль активных женщин в жизни страны 15:14
Брюс Кэмпбелл не исключил своего возвращения к "Зловещим мертвецам" 15:12
Москалькова посетила полилингвальный образовательный комплекс в Татарстане 15:08
Путин поручил кабмину помочь пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке 15:00
В Адыгее школьный класс отправили на карантин из-за COVID-19 14:53
Лукашенко признал, что немного "пересидел" на посту президента Беларуси 14:49
Лукашенко оценил задержание пограничниками Колесниковой 14:48
Защита обжалует приговор Михаилу Ефремову 14:46
В Москве метро "Каширская" изменит режим работы 14:29
Google объяснил ограничения на показ фильма "Беслан" 14:16
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову 14:16
Врио главы Приангарья: За каждое срубленное на Байкале дерево надо высаживать три 14:02
Путина поблагодарили за новое здание школы в Тулуне 13:51
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году 13:49
Центр "Вектор" опубликовал фотографии вакцины от коронавирусной инфекции 13:49
Tesla назвали самой опасной компанией в мире 13:02
Песков заявил об отсутствии контактов Москвы и Координационного совета Беларуси 12:58
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы 12:56
Москалькова обсудила с президентом Татарстана правозащитные темы 12:50
Готовится новая экранизация романа "Голова профессора Доуэля" 12:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 15:05
Рубрика: Общество

Терракотовую маску Диониса раскопали в Турции

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Турции археологи при проведении раскопок на западе страны обнаружили редкую терракотовую маску древнегреческого бога Диониса, возраст которой насчитывает почти 2400 лет.

Фото: Ms. van der Reijden / University of the Highlands and Islands
Видео: На Оркнейских островах найдены перевернутые "дома мертвых"

Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана в древнем городе Даскилеон, расположенном в западной турецкой провинции Балыкесир. Маска древнегреческого бога Диониса была найдена в акрополе этого города. Ученые уже назвали ее одной из самых интересных находок 2020 года.

"Возможно, эта маска была культовым предметом, - говорит руководитель раскопок, профессор Каан Ирен из Университета Мугла Сытки Кочман. - Больше информации об этом мы получим по мере проведения дополнительных исследований".

Терракотовая маска достаточно хорошо сохранилась. Согласно древним легендам ношение такой маски было способом воздать дань уважения Дионису. Этот греческий бог был покровителем карнавалов и маскарадов. Он помогал людям освободиться от своих тайных желаний и сожалений. Кроме того, Дионис считался покровителем искусств.

Город Даскилеон расположен на берегу озера Маньяс в районе Бандырма. Он был основан в те времена, когда в Малой Азии находилось много древнегреческих поселений.

Фото: iStock
В Турции в здании возрастом 8400 лет обнаружен швейный комплект

Свое название он получил в VII веке до нашей эры. Лидийский царь Даскилос перебрался в этот город из Сардиса из-за династической вражды. Там родился его сын Гигес. После того, как он стал царем Лидии, город и был переименован в Даскилеон - место Даскилоса. Считается, что произошло это около 650 года до нашей эры.

Кстати, ранее в этом же году археологи при раскопках акрополя обнаружили подвал кухни возрастом 2700 лет. Сейчас они пытаются отобрать из почвы и фрагментов керамики древние семена и остатки органики. Их изучение позволит понять, чем питались жители этого города почти три тысячелетия назад.

На плато Елеке Сазы найдены золотые сокровища скифо-сакской эпохи
В Египте найден древний тайник с запечатанными саркофагами
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Турция

Главное сегодня

Путин взял на контроль вопрос вырубок леса для БАМа
Российскую вакцину от COVID-19 для детей начнут испытывать в 2021 году
Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
Прокуратура Москвы примет решение об обжаловании приговора Ефремову
За сутки в России подтверждено 5099 случаев COVID-19 в 83 регионах
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа