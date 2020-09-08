Терракотовую маску Диониса раскопали в Турции

В Турции археологи при проведении раскопок на западе страны обнаружили редкую терракотовую маску древнегреческого бога Диониса, возраст которой насчитывает почти 2400 лет.

Как сообщает Daily Sabah, находка была сделана в древнем городе Даскилеон, расположенном в западной турецкой провинции Балыкесир. Маска древнегреческого бога Диониса была найдена в акрополе этого города. Ученые уже назвали ее одной из самых интересных находок 2020 года.

"Возможно, эта маска была культовым предметом, - говорит руководитель раскопок, профессор Каан Ирен из Университета Мугла Сытки Кочман. - Больше информации об этом мы получим по мере проведения дополнительных исследований".

Терракотовая маска достаточно хорошо сохранилась. Согласно древним легендам ношение такой маски было способом воздать дань уважения Дионису. Этот греческий бог был покровителем карнавалов и маскарадов. Он помогал людям освободиться от своих тайных желаний и сожалений. Кроме того, Дионис считался покровителем искусств.

Город Даскилеон расположен на берегу озера Маньяс в районе Бандырма. Он был основан в те времена, когда в Малой Азии находилось много древнегреческих поселений.

Свое название он получил в VII веке до нашей эры. Лидийский царь Даскилос перебрался в этот город из Сардиса из-за династической вражды. Там родился его сын Гигес. После того, как он стал царем Лидии, город и был переименован в Даскилеон - место Даскилоса. Считается, что произошло это около 650 года до нашей эры.

Кстати, ранее в этом же году археологи при раскопках акрополя обнаружили подвал кухни возрастом 2700 лет. Сейчас они пытаются отобрать из почвы и фрагментов керамики древние семена и остатки органики. Их изучение позволит понять, чем питались жители этого города почти три тысячелетия назад.