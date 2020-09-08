Медведев объявил о создании комиссии по подготовке предвыборной программы "ЕР"

Председатель партии "Единая России" Дмитрий Медведев предложил обсудить формирование Народной программы, с которой партия пойдет на предстоящие в 2021 году выборы в Госдуму.

"Нужно сформировать комиссию по подготовке предвыборной программы и провести заседание уже в конце сентября", - заявил он на специальном партийном совещании. По его словам, основу этой программы должны оставить наказы граждан, предложения ЕР к общенациональному плану по восстановлению экономики, мероприятия по обновленным нацпроектам и реализация новых поправок в Конституцию РФ.

В свою очередь, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак подчеркнул, что социальный блок станет основным в предвыборной программе партии. Защита гарантированного дохода от взыскания за долги, справедливая оплата труда бюджетников и увеличение в их зарплате доли оклада до 70%, обеспечение доступности лекарств, бесплатное подключение граждан к газораспределительным сетям и реформирование служб занятости - это те вопросы, над которыми в последнее время в партии проводилась большая работа. "По каждой из этих тем "Единая Россия" предложила конкретный набор проработанных решений и законодательных инициатив", - рассказал Турчак. Он добавил, что все эти темы должны быть объединены в социальный блок Народной программы партии.