Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил проанализировать идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан. Речь идет о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.

Медведев отметил, что такие модели существуют в целом ряде других государств.

"Конечно, пандемия показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. Безусловно, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, с организационной точки зрения",- пояснил председатель "ЕР" в ходе онлайн-совещания о реализации социальных инициатив партии.