Новости

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 23:08
В Сиэтле задержаны 22 участника массовых беспорядков 22:59
Москвичка избила ребенка во время интернет-трансляции 22:55
В Полтавской области обнаружили лихорадку Западного Нила 22:54
Михаил Ефремов прочитает в СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина 22:51
Вышел финальный трейлер приквела "Пролетая над гнездом кукушки" 22:46
Актер Юрий Назаров госпитализирован в реанимацию с COVID-19 22:29
Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель 22:17
Муфтий Москвы заболел коронавирусом 22:15
Защита Михаила Ефремова обжаловала приговор 21:53
Медведев призвал достичь всех договоренностей с "Газпромом" по газификации 21:22
Молодежная сборная России уступила сверстникам из Польши в отборе к ЧЕ-2021 21:21
Видео: Алина Астровская ушла из "Орла и решки" 21:09
Генассамблея ООН пройдет в "антикоронавирусном" формате 21:07
Трамп готов потратить собственные средства на избирательную кампанию 20:47
Из волгоградского ТРЦ эвакуировали людей после сообщения о бомбе 20:30
Телеведущая Роза Сябитова перенесла серьезную операцию 20:16
Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 20:05
В храме Сретения Господня почтят память отца Александра Меня 20:02
Юрий Лоза прокомментировал приговор Михаилу Ефремову 19:52
Вышел официальный тизер "Дюны" Вильнёва 19:51
СМИ: Задержан заместитель министра энергетики Тихонов 19:46
Патриарх Сербский Ириней: Косово - это неотъемлемая часть Сербии 19:34
В Югре главу общества инвалидов заподозрили в краже 30 млн рублей 19:18
"Эх, Мишка, Мишка, ты ли это?": Шнуров о приговоре Ефремову 19:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 23:13
Рубрика: Экономика

Сумма с гарантией

Дмитрий Медведев предложил обсудить идею ввести базовый доход в России
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 201(8255)
Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил обсудить идею о введении в России минимального гарантированного дохода граждан РФ. На специальном онлайн-совещании он призвал партию в осеннюю сессию сосредоточиться на работе по социальным законопроектам и реализации поправок в Конституцию РФ.

Одной из главных тем в ближайшей повестке работы "Единой России" станет подготовка Народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году. Комиссия ЕР по этому вопросу соберется в конце сентября.

Фото: Abscent84/iStock
Работодатели начали искать новых сотрудников в соцсетях

"Основу этой программы должны составить наказы граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики, доходов граждан нашей страны, мероприятия обновленных национальных проектов и реализация в целом общих положений Конституции РФ", - сказал Медведев.

Приоритеты "Единой России" на осеннюю сессию должны быть увязаны с формированием Народной программы партии. А это прежде всего запрос общества на социальную справедливость, подчеркнул Медведев. Он напомнил, что вступление в силу поправок в Конституцию позволило "расширить статус социального государства" и "зафиксировать принцип уважения к человеку труда".

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что порядка 40-50 законов по поправкам в Конституцию могут быть приняты уже в рамках осенней сессии. Он добавил, что бюджет 2021 года готовится с учетом конституционных положений об индексации пенсий и социальных пособий.

Речь идет о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку

Отдельно Медведев попросил членов ЕР при работе над законопроектами, касающихся изменений системы оплаты труда работников бюджетных организаций и повышения доступности и качества лекарств, "внимательным образом проанализировать те предложения, которые были получены в ходе общественных обсуждений в регионах".

Наряду с этим Медведев предложил обсудить идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан. Речь идет о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде других государств. По его словам, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения.

Фото: iStock
Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами

Пандемия выявила проблемы в существующей сейчас в России модели выплаты пособий по безработице, считает Медведев. "Нужно обдумать тоже, что вот с этой моделью делать. Может быть, стоит переходить от системы, которая существует, к системе страхования", - предложил он.

Изменение законодательства в сфере занятости - еще одна важная тема для партии. "Я просил бы наших коллег по фракции "Единая Россия" вместе с, естественно, представителями правительства, профессиональных союзов и работодателей создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости", - заявил председатель ЕР.

В ходе совещания Медведев заявил, что российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий и прогнозов, как и мировая экономика. По его словам, эту тенденцию нужно использовать при решении важнейших социально-экономических задач.

Экономика Работа Зарплата Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Минздрав: Открытие границ не привело к ухудшению ситуации с COVID-19
Мишустин сравнил спад российской экономики с другими странами
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Истребитель Северного флота перехватил четвертый за день самолет
Медведев предложил обсудить идею о минимальном гарантированном доходе граждан РФ
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов