Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил обсудить идею о введении в России минимального гарантированного дохода граждан РФ. На специальном онлайн-совещании он призвал партию в осеннюю сессию сосредоточиться на работе по социальным законопроектам и реализации поправок в Конституцию РФ.

Одной из главных тем в ближайшей повестке работы "Единой России" станет подготовка Народной программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году. Комиссия ЕР по этому вопросу соберется в конце сентября.

"Основу этой программы должны составить наказы граждан, наши предложения к общенациональному плану по восстановлению экономики, доходов граждан нашей страны, мероприятия обновленных национальных проектов и реализация в целом общих положений Конституции РФ", - сказал Медведев.

Приоритеты "Единой России" на осеннюю сессию должны быть увязаны с формированием Народной программы партии. А это прежде всего запрос общества на социальную справедливость, подчеркнул Медведев. Он напомнил, что вступление в силу поправок в Конституцию позволило "расширить статус социального государства" и "зафиксировать принцип уважения к человеку труда".

Глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что порядка 40-50 законов по поправкам в Конституцию могут быть приняты уже в рамках осенней сессии. Он добавил, что бюджет 2021 года готовится с учетом конституционных положений об индексации пенсий и социальных пособий.

Речь идет о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку

Отдельно Медведев попросил членов ЕР при работе над законопроектами, касающихся изменений системы оплаты труда работников бюджетных организаций и повышения доступности и качества лекарств, "внимательным образом проанализировать те предложения, которые были получены в ходе общественных обсуждений в регионах".

Наряду с этим Медведев предложил обсудить идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан. Речь идет о неприкосновенной сумме, которую государство будет выплачивать человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения. Такие модели существуют в целом ряде других государств. По его словам, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения.

Пандемия выявила проблемы в существующей сейчас в России модели выплаты пособий по безработице, считает Медведев. "Нужно обдумать тоже, что вот с этой моделью делать. Может быть, стоит переходить от системы, которая существует, к системе страхования", - предложил он.

Изменение законодательства в сфере занятости - еще одна важная тема для партии. "Я просил бы наших коллег по фракции "Единая Россия" вместе с, естественно, представителями правительства, профессиональных союзов и работодателей создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости", - заявил председатель ЕР.

В ходе совещания Медведев заявил, что российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий и прогнозов, как и мировая экономика. По его словам, эту тенденцию нужно использовать при решении важнейших социально-экономических задач.