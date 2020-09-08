Медведев призвал достичь всех договоренностей с "Газпромом" по газификации

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал заранее достичь всех договоренностей с "Газпромом" и регионами при проведении работы по развитию газификации РФ.

"Цены на подключение в целом ряде регионов РФ, как вы сказали, очень высокие, поэтому этот вопрос остается очень актуальным. Я предлагаю, раз вы вышли с инициативой создания такого партийного проекта, все-таки еще раз с участием всех заинтересованных лиц договориться о правилах игры", - сказал Медведев в ходе партийного онлайн-совещания, реагируя на выступление главы думской фракции ЕР Сергея Неверова.

Медведев также добавил, что, "если переходить к этому новому этапу газификации, обо всем нужно договориться "на берегу".

Ранее "Единая Россия" поднимала вопрос о необходимости налоговых льгот Газпрому для компенсации газификации. Кроме того, секретарь генсовета партии Андрей Турчак предложил разработать и утвердить федеральный проект "Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года".