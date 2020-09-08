Новости

На 115 свердловчан завели протоколы за отсутствие данных о COVID-статусе 11:10
Москвичам предложили выбрать любимый памятник 11:10
Соперник Медведева в матче US Open показал ему неприличный жест 11:09
Ефремова доставили в суд на оглашение приговора 11:06
Погранслужба Украины заявила о прибытии двух белорусских оппозиционеров 11:06
Вышел трейлер "Аферы по-голливудски" с Робертом Де Ниро 11:05
Меры безопасности усилены у здания суда, где огласят приговор Ефремову 10:53
В Карелии при строительстве дороги нашли поселения, которым 8 тысяч лет 10:26
Турцию может заинтересовать двигатель от МиГ-35 10:00
Счетная палата проверит выплаты медикам за борьбу с COVID-19 09:52
Индия провела летные испытания гиперзвукового аппарата 09:51
В честь Дня танкиста уральцев прокатят на броневике "Тайфун" 09:48
При обрушении шахты в Пакистане погибли 12 человек 09:34
В Москве пройдет мотопарад 09:18
Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности 09:15
Индия и Китай могут провести в Москве переговоры по урегулированию отношений 09:12
В Москве в два раза выросло число выпускников-медалистов 08:49
Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере 08:45
Медведев и Рублев сыграют между собой в четвертьфинале US Open 08:32
Деятели белорусской оппозиции замечены при пересечении украинской границы 08:31
Сергунина: Более двух тысяч компаний стали резидентами технопарков Москвы 08:28
В Британии фирмы попросили вернуть деньги молодоженам за отмену церемоний 08:25
Агрорынок ожидает самого низкого с 2017 года урожая подсолнечника 08:20
"Тампа-Бэй" разгромила "Айлендерс" благодаря пяти очкам Кучерова 08:12
На юго-западе Японии тайфун оставил без света свыше 77 тысяч домов 07:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Зарплаты российских бюджетников с 1 октября будут проиндексированы
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Фото: Каким стал обновленный Северный речной вокзал в Москве
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
Автовладельцы смогут оформлять мелкие аварии онлайн
08.09.2020 10:53
Рубрика: Происшествия

Меры безопасности усилены у здания суда, где огласят приговор Ефремову

Меры безопасности усилены около здания Пресненского суда Москвы, где сегодня будет оглашен приговор актеру Михаилу Ефремову.

Фото: Пресс-служба Таганского суда / ТАСС
Михаил Ефремов считает, что ему дадут восемь лет колонии

По сообщениям "Интерфакса", у здания суда припаркованы два автозака 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве, дежурят дополнительные наряды. Отмечается, что обстановка около суда спокойная. Большинство собравшихся - журналисты, ожидающие появления Ефремова. Его уже везут в суд.

Оглашение приговора по резонансному делу начнется в 11:00.

Напомним, смертельное ДТП произошло 8 июля на Садовом кольце в центре столицы. Внедорожник актера на большой скорости вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Находившийся в нем курьер Сергей Захаров скончался в больнице на следующее утро. Экспертиза установила, что в момент аварии Михаил Ефремов был пьян, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ.

Происшествия Правосудие Суд ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Главное сегодня

Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности
В России выпустят облегченную версию вакцины от COVID-19
Меры безопасности усилены у здания суда, где огласят приговор Ефремову
Агрорынок ожидает самого низкого с 2017 года урожая подсолнечника
Счетная палата проверит выплаты медикам за борьбу с COVID-19
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского