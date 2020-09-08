Меры безопасности усилены у здания суда, где огласят приговор Ефремову

Меры безопасности усилены около здания Пресненского суда Москвы, где сегодня будет оглашен приговор актеру Михаилу Ефремову.

По сообщениям "Интерфакса", у здания суда припаркованы два автозака 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве, дежурят дополнительные наряды. Отмечается, что обстановка около суда спокойная. Большинство собравшихся - журналисты, ожидающие появления Ефремова. Его уже везут в суд.

Оглашение приговора по резонансному делу начнется в 11:00.

Напомним, смертельное ДТП произошло 8 июля на Садовом кольце в центре столицы. Внедорожник актера на большой скорости вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном "Лада". Находившийся в нем курьер Сергей Захаров скончался в больнице на следующее утро. Экспертиза установила, что в момент аварии Михаил Ефремов был пьян, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ.