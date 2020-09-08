МИД РФ: Германия должна заявить о своих газовых интересах

Проект газопровода из России в Германию "Северный поток-2" должен оставаться вне политики, и на него не должна оказывать влияние ситуация вокруг Алексея Навального, об этом заявил 8 сентября замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, нет никакой новизны в том, что США последовательно борются против проекта газопровода, что подтвердило заявление президента США Дональда Трампа о том, что он поддержал бы решение об остановке строительства "Северного потока-2".

Однако, подчеркнул Грушко, "как нам представляется, в конечном счете Европа должна сама найти в себе силы заявить о своих национальных интересах, если она не хочет оказаться в вассальном положении".

По словам дипломата, "российская позиция хорошо известна, газопровод - коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создает платформу для развития экономического взаимодействия и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать".