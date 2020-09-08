Минкомсвязь к 2024 году удвоит число IT-специалистов в России

В Минкомсвязи планируют увеличить число IT-специалистов в России в два раза к 2024 году. Об этом рассказал глава министерства Максут Шадаев.

"Сейчас их полмиллиона - непосредственно тех, кто относится к IT-сфере, к индустрии, которая делает коммерческие продукты. Мы не берем в расчет IT-специалистов внутри компаний", - цитирует собеседника ТАСС.

Одна из задач профильного министерства - создать стимулы для работы IT-специалистов в России. Это необходимо в том числе и для реализации федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" - одного из шести направлений нацпрограммы "Цифровая экономика". Этот масштабный проект предполагает, что к 2024 году 40% населения повысят свой уровень владения цифровыми навыками и компетенциями цифровой экономики, до 120 тысяч абитуриентов в год будет увеличен прием в вузы на IT и математические специальности, свыше 800 тысяч выпускников будут владеть ключевыми знаниями цифровой экономики на среднемировом уровне. Еще более миллиона работников ждет переобучение по разным направлениям цифровой экономики.

Ранее эксперты назвали профессии, которые сегодня не только нужны на рынке труда, но и хорошо при этом оплачиваются. По сравнению с прошлым годом доля вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей по всей стране выросла на 1,2%. Отметим, что в списке востребованных работников IT-специалисты заняли одно из ведущих мест. И в будущем, резюмируют эксперты, потребность в таких сотрудниках будет только расти.