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08.09.2020 17:02
Рубрика: Культура

Минкультуры утвердило форму ваучера на перенесенные выступления и экскурсии

Текст: Наталья Лебедева
Министерство культуры РФ утвердило форму ваучера на перенесенные концерты, спектакли и экскурсии. Соответствующий приказ, подписанный министром культуры РФ Ольгой Любимовой, появился на портале правовой информации.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В каждом ваучере должны быть указаны наименование организации исполнительских искусств, музея или уполномоченного лица, выдавшего его, серия, номер и имя предъявителя, а также информация о перенесенном мероприятии и правах предъявителя.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Речь идет о ваучерах, которые учреждения культуры смогут выдавать вместо возврата денег за билеты на перенесенные культурные мероприятия. Напомним, что в июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое внесло изменения в порядок отмены, замены либо переноса мероприятий из-за угрозы или введения чрезвычайной ситуации, а также режима повышенной готовности.

Там, в частности, говорится, что отправной точкой считается дата снятия всех ограничений. Начиная с этого дня организатор обязан в течение 14 календарных дней объявить о перспективах проведения мероприятия. Если оно будет отменено, то у владельцев билетов есть шесть месяцев, чтобы обратиться за возвратом. Если же событие переносится на новую дату, то организатор вправе сам решить, будет ли он пускать зрителей по ранее купленным билетам или обменяет их на специальные ваучеры. При этом у организаторов есть полгода после снятия ограничений, чтобы назначить новую дату спектакля, концерта или экскурсии.

Если же в течение шести месяцев новая дата так и не объявлена, то событие считается отмененным, и зрители могут обратиться за возвратом денежных средств за билет или ваучер.

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