Мишустин: Правительство перезапустит институты развития

Правительство планирует перезапустить институты развития для создания новых инструментов поддержки перспективных направлений. Об этом заявил в видеообращении участникам Московского финансового форума премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы планируем перезапустить институты развития. Больше интегрировать их в общенациональную повестку и создать новые инструменты поддержки перспективных направлений", - рассказал он.

Мишустин напомнил, что в России предстоит запустить новый инвестиционный цикл. Например, для этого предполагается создать комплексный механизм поддержки крупных инвестиционных проектов - в том числе, на основе соглашений о защите и поощрении капитальных вложений, добавил премьер-министр.

В начале апреля президент Владимир Путин подписал пакет законов о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в российскую экономику. Он должен стать своего рода "инвестиционным кодексом", призванного дать крупным внутренним инвесторам в российскую экономику гарантии неизменности базовых условий - землепользования, градостроения, налогообложения.