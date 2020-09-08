Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности. Предприятия получат скидку до половины стоимости оборудования.

На поддержку могут претендовать российские компании, реализующие инвестиционные проекты по модернизации производства со стоимостью не менее 50 миллионов рублей. У организации не должно быть долгов по налогам и страховым взносам, они не должны проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Минимальный срок договора лизинга установлен в 24 месяца, а максимальный объем субсидии, за счет которой предоставляется скидка, ограничен 200 миллионами рублей.