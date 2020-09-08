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08.09.2020 09:15
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил программу льготного лизинга для легкой промышленности. Предприятия получат скидку до половины стоимости оборудования.

Фото: iStock
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На поддержку могут претендовать российские компании, реализующие инвестиционные проекты по модернизации производства со стоимостью не менее 50 миллионов рублей. У организации не должно быть долгов по налогам и страховым взносам, они не должны проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Минимальный срок договора лизинга установлен в 24 месяца, а максимальный объем субсидии, за счет которой предоставляется скидка, ограничен 200 миллионами рублей.

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