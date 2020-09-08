Молодежная сборная России уступила сверстникам из Польши в отборе к ЧЕ-2021

Молодежная сборная России по футболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы U-21 уступила на выезде команде Польши - 0:1, заметно осложнив шансы на выход в финальную часть турнира.

Накануне этого матча сборная России лишилась одного из лидеров - защитника ЦСКА Игоря Дивеева, который получил травму. А ведь он не только основной игрок линии обороны команды Михаила Галактионова, но и лучший бомбардир команды.

В первом тайме сборная России поначалу больше владела мячом и создавала угрозы воротам хозяев. Однако в конце тайма польская команда перехватила инициативу, создав опасные моменты у ворот Матвея Сафонова. К тому же в концовке первой половины из-за травмы покинул поле один из ведущих игроков Максим Глушенков, которого в перерыве заменил Магомед-Шапи Сулейманов.

Судьба матча решилась на 61-й минуте встречи. После подачи углового Патрик Дзичек пробил головой точно в ворота. Несмотря на все попытки отыграться, сборной России не удалось уйти от поражения.

После этого матча у россиян осталось 16 очков, у команды Польши - 16, но одна игра в запасе. Сборная России проведет еще два матча - против команд Эстонии и Латвии. В финальную часть выйдут победители групп и пять лучших команд, занявших вторые места.