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Текст:   Александр Мелешенко 
18:37 08.09.2020

Квартирный спрос

Москвичи оформили четверть всех льготных ипотек в стране

Еще весной столичному рынку жилья предрекали глубочайший кризис и стагнацию - стройки и офисы продаж новостроек закрыли на карантин, число сделок на вторичном рынке жилья тоже упало в разы. Казалось, что прежнего спроса не будет еще долго и у москвичей теперь совсем другие заботы. Однако уже летом интерес к жилью стал восстанавливаться, а льготной ипотеки москвичи и вовсе к концу августа взяли на 90 млрд рублей. Это четверть всех таких кредитов, выданных в России, рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.
Благодаря ипотеке с низкими ставками справить новоселье смогли уже тысячи семей. Фото: GettyImages Благодаря ипотеке с низкими ставками справить новоселье смогли уже тысячи семей. Фото: GettyImages
Благодаря ипотеке с низкими ставками справить новоселье смогли уже тысячи семей. Фото: GettyImages

Ставки сделаны

Льготных займов в Москве выдали уже более 17,5 тысячи, и их число постоянно растет - некоторые банки не успевают обрабатывать поступающие заявки. Условия действительно привлекательные, ставка 6,5% - минимальная в истории российского жилищного кредитования. К тому же с момента запуска программы ее условия дополнительно смягчены. К примеру, если поначалу "потолок" льготного кредита в Москве и Подмосковье был ограничен 8 млн рублей, то сейчас сумма в полтора раза выше - 12 млн. Снизился с 20% до 15% и первоначальный взнос. Благодаря этому кредит с господдержкой теперь можно взять на большинство квартир, а если вы согласны на студию в Подмосковье, то для первоначального взноса хватит 300-400 тысяч рублей.

Фото: iStock
Средние ставки по ипотеке снизились до 7,28 процента

К тому же навстречу заемщикам идет не только государство, запустившее льготную ипотеку, но и банки. Многие из них предлагают ставку даже ниже 6,5% - в некоторых случаях можно взять кредит под 6% или еще меньше. Все это дает существенную экономию. Например, вы присмотрели квартиру за 6 млн рублей. При прежних ставках кредитов от 10% и первоначальном взносе в миллион рублей вам бы пришлось платить 54 тысячи рублей ежемесячно на протяжении 15 лет. А со ставкой 6% при прочих равных платеж уменьшается до 42,2 тысячи. Экономия - почти 12 тысяч в месяц! Неплохо, не правда ли?

Именно так подумали тысячи москвичей и жителей Подмосковья, решая улучшить свои жилищные условия. Среди них, кстати, и автор этих строк - после восьми лет съемных квартир взять ипотеку меня подтолкнули именно льготные 6,5%. Они позволили приблизить размер ипотечного платежа к арендным ставкам, в то время как прежде платить за ипотеку было гораздо дороже, чем за съем.

Впрочем, быстро восстанавливается не только рынок новостроек, но и спрос на вторичное жилье. Ипотечные ставки здесь тоже рекордно низкие и держатся на уровне чуть выше 8%. Замглавы столичного управления Росреестра Мария Макарова говорит, что в апреле они зарегистрировали 5,2 тысячи сделок на вторичке, что втрое ниже прошлогоднего уровня. "А уже в июне, после снятия большинства ограничений, зафиксировано 8,7 тысячи сделок. В июле этот показатель увеличился уже до 11,3 тысячи, что ниже прошлогоднего всего на 10%", - отмечает она.

Руководитель аналитического центра портала недвижимости ЦИАН Алексей Попов считает, что весомую роль на вторичном рынке играет отложенный спрос. "Активные продажи в июле связаны с регистрациями сделок, которые не были закрыты весной, - объясняет он "РГ". - В апреле и мае вторичный рынок практически замер, ведь помимо сложностей с просмотром квартир и подбором покупателей в городе практически не работала инфраструктура заключения сделок".

Мини снова в моде

Эксперты отмечают, что спрос на жилье этим летом не только стремительно вырос, но и стал другим. Во-первых, стало больше ипотечных договоров - тут свою роль сыграло снижение ставок. Но есть и другая, менее очевидная тенденция. Популярность студий в новостройках достигла исторического максимума - в июле их доля составила почти 13%, увеличившись за год вдвое.

"Студии продолжают оставаться своеобразным "антикризисным продуктом" на рынке новостроек, - комментирует управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. - В условиях стремительного роста цен и при снижении ипотечных ставок активизируются клиенты, для которых студия становится оптимальным вариантом вложения средств. Речь о молодых людях, семьях без детей, студентах, пожилых и одиноких людях, а также инвесторах".

Действительно, несмотря на весеннее падение спроса, цены на жилье в Москве практически не упали. При этом весь предыдущий год они росли главным образом из-за реформы долевого строительства, которая лишила застройщиков денег дольщиков и вынудила обращаться за кредитами в банки. Так что для тех, кто хочет воспользоваться льготной ипотекой, но накопил небольшую сумму, микроквартиры становятся единственным выходом.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Льготная сельская ипотека привлекает квалифицированные кадры из городов

А если вам есть где жить и вы готовы подождать, то можно и вовсе хорошо заработать. К примеру, за 4,5 млн рублей в Москве сейчас найти квартиру практически нереально, разве что комнату в коммуналке. Однако один из застройщиков за эти деньги предлагает студии площадью 19,8 кв. м в новом жилом комплексе возле станции метро "Братиславская", да еще и с отделкой. Готовы они будут только в мае 2022 года, но цена к тому времени может вырасти процентов на 20-30. Выгодное вложение.

Риелторы говорят, что спрос стимулируют и низкие ставки по банковским депозитам. Людей расстраивает низкая доходность, и они нередко решают конвертировать сбережения в жилье, причем совсем необязательно в новостройки. В компании "Инком-Недвижимость" говорят, что каждая седьмая сделка на вторичке тоже проходит с целью сохранения накоплений. И по итогам августа риелторы ждут не меньшей активности, чем в июле. Однако осенью позитивная динамика может замедлиться, к тому же программа льготной ипотеки действует только до 1 ноября.

Благодаря ипотеке с низкими ставками справить новоселье смогли уже тысячи семей.

Кстати

Я уеду в Краснодар

Москвичи нередко покупают квартиры не только в столице, но и других регионах. В столичное управление Росреестра чаще всего поступают заявления на регистрацию прав собственности на недвижимость, расположенную в Подмосковье. На долю этого региона приходится более 40% экстерриториальных обращений. Популярностью у горожан также пользуется жилье в Краснодарском крае, Рязанской и Тверской областях, а также в Республике Крым.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Александр Мелешенко

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