На юго-западе Японии тайфун оставил без света свыше 77 тысяч домов

На юго-западном японском острове Кюсю тайфун "Хайшен" оставил без света по меньшей мере 73,8 тысяч домов. Еще 3,4 тысяч зданий обесточены в префектуре Ямагути на основном острове Хонсю, передает NHK.

"Из-за тайфуна в Японии погибли два человека, более сотни - пострадали, четыре числятся пропавшими без вести", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В пострадавших от разгула стихии регионах Японии продолжаются восстановительные работы. К настоящему моменту налажено движение железнодорожного транспорта на Кюсю, а также снято перекрытие с отдельных участков скоростных автомобильных дорог.