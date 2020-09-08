На найм социального жилья можно будет получить субсидию

Вскоре может быть создан единый социальный жилищный фонд, который будет предоставлять помещения наиболее нуждающимся людям только по договору найма помещений. Этот фонд будет управляться одним субъектом и формироваться как путем аренды, так и покупки в многоквартирных и частных домах.

Об этом "Российской газете" рассказала первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и МСУ Светлана Разворотнева. Она автор инициативы, которую сегодня на площадке НП "ЖКХ "Контроль" обсудят эксперты. Предложения будут внесены в текст законопроекта "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ в части предоставления помощи в помещениях социального фонда".

По словам Разворотневой, сейчас около четырех миллионов семей уже более 20 лет стоят в очереди на улучшение жилищных условий в своих муниципалитетах. Между тем, единого порядка обеспечения жильем льготных категорий населения нет. Механизм предоставления жилья нуждающимся непрозрачный, не всегда понятно, какие есть для этого помещения.

Чтобы получить жилье от государства, нужно изучить десятки документов. Только федеральных нормативных актов, которые регулируют вопросы оказания помощи по жилищным вопросам, более 46. Этими документами нуждающимися в социальном жилье признаются более 140 категорий граждан. Еще регионы и муниципалитеты имеют право этот перечень дополнить.

В помощь тем, кому нужна крыша над головой, предлагается создать единый портал, где в режиме реального времени можно увидеть, по каким основаниям ты стоишь в очереди, какие есть на выбор помещения в твоем регионе. И одним кликом можешь выбрать подходящий вариант - сразу высветится цена и размер предоставляемой субсидии, пояснили инициаторы законопроекта.

Если человек с низкими доходами не в состоянии платить за жилье, то он сможет претендовать на субсидию на найм. "Причем независимо от того, живет он в частном секторе, или арендует квартиру в социальном фонде. Этот гибкий механизм даст возможность получить временное жилье тем, кто оказался в критической ситуации. По крайней мере, для детей сирот эту проблему можно будет быстро решить, - уверена Светлана Викторовна.

Откуда взять столько свободного жилья? Авторы инициативы полагают, что социальный жилищный фонд заинтересует инвесторов, так как будет понятен период окупаемости. Ведь найм жилья будет приравнен к рыночной стоимости, а помогать нуждающимся государство будет через субсидии.

Сегодня по действующему Жилищному кодексу наймом жилья напрямую занимается девять фондов. Это, например, жилой фонд социального использования, муниципальный жилой фонд и т.д. "Причем всеми этими помещениями владеют разные субъекты, по разным договорам и предоставляются они разным людям, - говорит Светлана Разворотнева.