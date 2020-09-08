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08.09.2020 23:27
Рубрика: Спорт

Возраст ему не помеха

Павел Дацюк установил очередное достижение
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 201(8255)
Нападающий "Автомобилиста" (Екатеринбург) Павел Дацюк помог своей команде разгромить на своем льду "Куньлунь" со счетом 7:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Дацюк забросил третью шайбу хозяев и стал третьим в списке самых возрастных авторов голов в КХЛ, забив в возрасте 42 года и 50 дней. Опережают Павла только два хоккеиста - Сергей Федоров (42 года и 100 дней) и Вячеслав Козлов (42 года и 254 дня). Опередил же Дацюк по этому показателю Олега Петрова (41 год и 265 дней).

Фото: Егор Алеев/ ТАСС
Трибуны во время матча "Ак Барс" - СКА были заполнены на 50 процентов

Ранее в КХЛ Дацюк выступал за ЦСКА и СКА. Он провел в турнире 250 встреч и набрал в них 198 (59+139) очков.

Добавим, что накануне в "регулярке" состоялось еще три матча: "Сочи" в овертайме одолел челябинский "Трактор" (3:2), а результаты игр "Торпедо" (Нижегородская область) - СКА (Санкт-Петербург) и "Динамо" (Рига) - "Витязь" (Московская область) стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Автомобилист" Спортивные организации Хоккейные клубы "Куньлунь Ред Стар" Чемпионат КХЛ 2020/2021

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