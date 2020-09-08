Названа точная дата презентации iPhone 12

Apple проведет традиционный осенний анонс новинок в следующий вторник, 15 сентября. Информация об этом опубликована на официальном сайте компании.

Мероприятие состоится в 20 часов по московскому времени. Место проведения - Apple Park - действующая штаб-квартира компании в городе Купертино, штат Калифорния, США.

Ожидается, что на презентации покажут новые смартфоны iPhone, новые ноутбуки MacBook, а также умные часы Watch и, возможно, различные аксессуары, включая коврик для беспроводной зарядки AirPower, слухи о котором ходят уже несколько лет, умную колонку HomePod mini.

Вероятнее всего, из-за пандемии мероприятие пройдет в онлайн-режиме, как это уже было на июньской презентации.