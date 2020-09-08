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Не читайте это. Одно "страшное" сообщение ломает WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
08.09.2020,  
13:42
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Пользователи WhatsApp могут лишиться доступа к переписке, всего лишь открыв одно сообщение со специальным набором символов. Такие сообщения, которые могут прийти даже от друзей, приводят к "зависанию" мессенджера.

Как пишет WABetaInfo, подобные сообщения, которые рассылаются через WhatsApp, очень опасны и выглядят как наборы странных знаков. Неверная их обработка приложением приводит к тому, что оно просто перестает работать.

В результате пользователи не могут войти в WhatsApp, поскольку мессенджер начинает "вылетать" сразу после запуска. Эффективного решения проблемы пока нет.

Впрочем, как советует WABetaInfo, можно открыть WhatsApp for Web (версию для браузера) и заблокировать контакт, приславший такое сообщение, и удалить само сообщение.

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Однако этот способ может не сработать, если WhatsApp for Web не сможет подключиться к мобильному устройству (на котором мессенджер не запускается). В этом случае нужно будет переустанавливать WhatsApp, что может привести к потере истории чатов. Именно поэтому рекомендуется регулярно создавать резервные копии переписки.

Отмечается, что данная проблема проявляется не впервые и существует около трех лет, однако исправить ее разработчикам не удалось.

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