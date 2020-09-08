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08.09.2020 12:00
Рубрика: Экономика

Нормы размещения придорожного сервиса пересмотрят в пользу автотуризма

Текст: Светлана Ментюкова
В России могут быть пересмотрены нормативы размещения объектов дорожного сервиса (ОДС) для удобства автолюбителей и развития в РФ автотуризма.

Такое предложение рассматривалось участниками рынка в ходе нулевого дня Международного форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве". Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Участники дискуссии отметили, "необходимость доработки понятийного аппарата, законодательных основ и механизмов создания многофункциональных зон дорожного сервиса, разработку владельцами дорог Генеральных схем размещения объектов сервиса, актуальность создания автотуристических маршрутов и другие инструменты поддержки дорожного сервиса".

"В новом законе "О туризме", который разрабатывается в Госдуме, будет закреплено понятие "автотуризм", чтобы в дальнейшем у кемпингов, многофункциональных зон (МФЗ) и других сервисов размещения была классификация аналогичная гостиницам", - приводятся в сообщении слова зампреда Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Кривоносова. Это должно способствовать поддержке развития кемпингов, многофункциональных зон (МФЗ) и других сервисов, и в целом способствовать развитию внутреннего туризма.

В частности, отмечается, что "Союз развития туризма в РФ" совместно с подкомитетом по туризму, регионами РФ и Госкомпанией "Автодор" уже разработал и направил в Федеральное агентство по туризму проект "Дорога на юг", в рамках которого семь регионов (по которым проходит трасса М-4 "Дон") подготовят дополнительные площадки под МФЗ и кемпинги. Планируется, что это предложение может стать частью разрабатываемого Национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Было отмечено, что Ростуризм, в частности, выступает за расширение нормативной базы, введение контроля качества объектов сервиса и унификацию требований и финансирование региональных дорог, которые связали бы скоростные магистрали с объектами туристического притяжения. Согласно планам ведомства, к 2030 году россияне будут совершать 140 млн внутренних туристических автомобильных поездок в год.

Фото: iStock
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По данным ООО "Автодор-Девелопмент", на сегодняшний день более 60% россиян путешествуют только в пределах своего региона, а 52% совершают путешествия на автомобилях.

Президент межрегиональной общественной организации автопутешественников "Лига Караванеров" Андрей Артюхов, предложил ряд мер, которые, по его мнению, могут создать инфраструктуру для привлечения 1,25 млн иностранных туристов-караванеров. Он отметил, нехватку в РФ специальных парковочных площадок для кемпингов на колесах.

Представители ГК Автодор, также отметили, что развитие туристических кластеров и МФЗ, не должно нарушать местные логистические маршруты. "Дорога должна быть открыта к местным жителям, поддерживать уникальное товарное предложение регионов, сохранять колорит. В будущем МФЗ станут площадкой для маркетинга территорий: туристические центры, выставочные павильоны, информационные сервисы, все это позволит поддержать экономику и выстроить работу с растущим внутренним туристическим потоком", - уверены в компании.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

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