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08.09.2020 17:56
Рубрика: Культура

Новые фильмы Арабова, Бодрова, Кончаловского получат поддержку Минкульта

Текст: Сусанна Альперина
Министерство культуры объявило о том, что подведены итоги конкурсов по авторскому и экспериментальному кино, а также детским фильмам и неигровым спецпроектам. А это означает, что экспертные советы подвели итоги очной защиты проектов по этим направлениям, и стало известно, кто получит субсидии Минкульта на новые фильмы, кто попал в резерв, а кому - не на что рассчитывать.
Фото: Предоставлено ТНТ
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Минкульт сообщает, что всего в трех категориях рекомендовано к поддержке 64 проекта из 163 допущенных к защите.

"То, что среди большого количество заявок были поддержаны более 60, говорит о качестве проработанных идей. Наконец-то мы возвращаемся к привычному для всех формату, где можно не просто посмотреть на презентации конкурентов, но и пообщаться с экспертами, продюсерами, найти новые точки соприкосновения и обсудить совместные планы на будущее", - отметила министр культуры Ольга Любимова. - Мы понимаем, что в этот непростой для индустрии год поддержка проектов Министерством культуры важна как никогда. И очень рассчитываем на то, что все поддержанные проекты запустится в производство в самое ближайшее время".

Министр также напомнила, что в ближайшее время будет объявлен перечень проектов, которые получат поддержку в этом году в прокате.

Обратим внимание на то, что список рекомендованных экспертами проектов был обнародован как раз в тот день, когда состоялась защита других кинопроектов в Фонде кино. Так что представители киноиндустрии были, мягко говоря, взбудоражены.

Фото: Саша Гусов / Предоставлено Продюсерским центром Андрея Кончаловского
В конкурсе Венецианского кинофестиваля прошел фильм Андрея Кончаловского

Итак, успешно прошли защиту проекты кинокомпаний "СТВ", "Каро Продакшн", студии "Рок", Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького, "Санкт-Петербургской студии документальных фильмов" и других организаций. Итоговые протоколы заседаний опубликованы на сайте ведомства, и с ними может ознакомиться любой желающий. Скажем лишь о некоторых будущих кинофильмах. Так, среди документальных проектов получат господдержку новые фильмы о Сергее Рахманинове, Андрее Сахарове, Сергее Бондарчуке, Владимире Набокове и другие. Также решено поддержать проект Андрея Кончаловского "Карантин по-русски".

Из детских проектов дадут субсидии новым фильмам "Яга 2020", "Катя-Катя" (автор сценария Александр Адабашьян, режиссер Анна Чернакова), двум фильмам киностудии им. Горького - "Дядя из Чикаго" и "Кукольник" - и другим. Что касается нового игрового авторского и экспериментального кино, поддержат фильмы Сергея Бодрова "Дышите глубже", Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волкогонов бежал", Михаила Местецкого "Год рождения", Петра Буслова "Северный полюс -8", Александра Золотухина "Полет", Ларисы Садиловой "Огород", Юрия Арабова "Данте", Михаила Идова "Стремление", Бориса Акопова "Кэт", "Наводнение" (экранизация Евгения Замятина, за которую берется Иван Твердовский) и другие проекты.

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