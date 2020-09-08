Патриарх Сербский Ириней: Косово - это неотъемлемая часть Сербии

Глава Сербской Православной Церкви (СПЦ) Ириней прокомментировал интенсифицировавшиеся в сентябре переговоры о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, посредниками в которых выступают то Вашингтон, то Брюссель. Владыка заявил, что единственным приемлемым решением для СПЦ станет то, при котором Косово продолжит считаться составной частью Сербии.

"Единственное решение, которое Сербская Православная Церковь принимает, - это то, при котором Косово - составная часть Сербии", - заявил Патриарх в интервью "Nova.rs".

О том, чем для сербов является Косово и Метохия (КиМ), какие рассматриваются варианты косовского урегулирования, корреспондент "Российской газеты" поговорил с историком, профессором философского факультета Белградского университета, одним из лидеров Движения по защите КиМ Милошем Ковичем.

Чем является Косово и Метохия для сербов?

Милош Кович: Косово - это главная тема сербской истории. Смерть сербского князя Лазаря и его воинов в битве с турками на Косовом поле в 1389 году сербы еще в тот период восприняли как осознанную жертву "за Веру и Отечество", "за Царство небесное". Этот свободный выбор и готовность жить и умирать за вечные идеалы, за высшую правду, Отечество, двигаться Христовым путем - страдания и воскресения - стали идеальным примером добродетели, которому сербы и до настоящего времени следуют. В историческом плане (косовская) битва проиграна, однако на более глубоком уровне подсознания ее результат воспринимается как победа, потому что жертвы, которые были принесены в ходе нее, стали святыми, вдохновляют и ободряют последующие поколения, придавая смысл коллективному, а также каждому отдельному существованию. Даже во времена атеизма и коммунизма эта архетипическая модель сохраняется. В России эта тема хорошо известна. На современном же Западе, охваченном материализмом, гедонизмом и релятивизмом, она забыта. В Косово и Метохии находятся Косово поле, многочисленные сербские средневековые монастыри, жемчужины духовности и культуры, где хранятся мощи сербских святых. Между ними есть и сербские святыни, имеющие особое мировое историческое значение и в связи с этим находящиеся под защитой ЮНЕСКО монастыри Высокие Дечаны, Печская Патриархия, Богородица Левишка, Грачаница. Именно поэтому сербы воспринимают Косово и Метохию как свою Святую землю, утрата которой сделала бы сербскую историю бессмысленной.

Между тем для нас вопрос Косово и Метохии представляет вопрос морали и человеческой солидарности. В крае и сейчас после нескольких десятилетий этнических чисток сербов и разорения церквей и святынь, чей максимум достигался в 1999 и 2004 годах, проживает около 120 тысяч наших соотечественников. Большинство из них живет в гетто, в недружественном окружении и под постоянными угрозами. Никто из нас не имеет права отдавать их Великой Албании, которую страны НАТО пытаются создать за счет территории Республики Сербии. Какое будущее им там уготовано, может убедиться каждый, кто посетит Албанию, где не признается существование сербов и других национальных меньшинств, а все памятники разрушены или переименованы в албанские. Если мы предадим своих соплеменников и сограждан, если отречемся от своих святынь, то будем ли мы иметь право на какое-либо будущее?

Существует и экономический аспект косовской проблемы. Косово богато рудами. Там располагается комбинат "Трепча", наш экономический, металлургический гигант. Речь идет не только об угле, а, прежде всего, о драгоценных редких металлах. Есть мнение, что это стало главной причиной агрессии НАТО на Сербию в 1999 году. Действительно, военные преступники из 1999 года Уэсли Кларк и Мадлен Олбрайт уже имеют деловое взаимодействие с псевдогосударством Косово, которое они пытаются расширить за счет нашей территории.

Конечно, в данный момент, может быть, наиболее важными становятся аргументы реальной политики. Если мы сдадим Косово и Метохию натовцам и албанским шовинистам, то кто нам гарантирует, что на этом их запросы прекратятся? Каждый, кто следил за историей развала Югославии и СССР, знает, что страны НАТО не сдержали ни одного обещания, данного россиянам и сербам. США все еще пытаются обращаться с нами так же, как с американскими аборигенами. Сербы так и не поняли, что в Республике Сербской Краине шла борьба за Косово и Метохию. Они надеялись, что оставлением Краины будет приобретен мир для Сербии. Многие россияне не ожидали, что после развала СССР НАТО приступит к развалу России. Если же мы откажемся от Косово и Метохии, то какая территория будет следующей? Это только вопрос времени и очередности: Санджак, Ниш, Воеводина или Республика Сербская. Это правило в международных отношениях. Через это проходит любое государство, которое само или по принуждению отказывается от своей территории. Вспомните хотя бы Чехословакию после Мюнхенского соглашения и отказа от Судетов в 1938 году.

Косово и Метохия представляет собой составную часть суверенной территории Республики Сербии, что закреплено в ее конституции и отражено в резолюции Совета Безопасности ООН 1244. Между тем в сентябре делегации Белграда и Приштины при активном содействии Вашингтона и Брюсселю активизировали поиски путей завершения косовского урегулирования.

Милош Кович: Вы правы, Косово и Метохия, в соответствии с сербским и международным правом, это территория Сербии. Это не может ставиться под сомнение. Там необходимо обновить совместное или хотя бы параллельное проживание сербов и албанцев. Это наш долг и трудный путь, не имеющий альтернативы. Ключевым становится верховенство закона, которое должно распространяться на всех независимо от этнического происхождения. Правовая, физическая безопасность и неприкосновенность имущества должны быть обеспечены для всех. Чтобы это произошло, мощь США и НАТО, которые упорно работают над созданием Великой Албании, должна ослабнуть. Мировой баланс сил уже меняется. Для нас ключевым становится дальнейшее усиление России и Китая.