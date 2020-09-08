Павел Деревянко станет продюсером и сыграет Николая Пирогова

Фонд кино провел защиту проектов компаний-нелидеров кинопроизводства. Трансляцию смотрело около тысячи человек, которые могли понять, что, несмотря на сложную ситуацию с прокатом, наших кинодеятелей ничто не способно остановить. Особенно, если они собираются создавать фильмы с ярко выраженным коммерческим потенциалом.

Героем питчингов - это слово, обозначающее представление проектов, уже прочно вошло в обиход каждого, кто знаком с кинопроцессом - стал известный актер Павел Деревянко. Так, он впервые попробует себя в роли креативного продюсера. Картина называется "Персональный ад". Снимать ее будет режиссер Михаил Расходников. Главные продюсеры картины - Дмитрий Давиденко и Валерия Колесник. Деревянко сыграет в картине и главную роль - его герою, Антону Данилычу, предстоит доказать, что дорога к настоящему счастью часто лежит через ад. В роли отца Антона - Юрий Стоянов, а жены - Анна Михалкова. В роли Бога создатели комедии видят Сергея Светлакова.

Деревянко заявлен как главный герой еще в одном проекте, который на защите в Фонде кино представлял Игорь Угольников. "Пирогов" - военная драма о жизни великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова в годы Крымской войны, его открытиях и изобретениях в медицине, преданности Родине и, конечно же, о любви", - говорится в аннотации картины. Угольников напомнил, что Деревянко сыграл главную роль с другом их совместном проекте - ленте "Брестская крепость". Без преувеличения можно сказать, что тот фильм раскрыл новую грань таланта артиста.

В целом пятиминутные выступления представителей студий-производителей в Фонде кино содержали в себе каждый два одинаковых посыла. Первый - как пострадал их проект во время пандемии, и второй - "подайте, сколько может". Так, продюсер Наталья Мокрицкая, рассказывая про фильм "Первый "Оскар" (да-да, многие картины просили поддержку Фонда кино во второй раз), сообщила о том, что во время американских съемок они безвозвратно потеряли 50 тысяч долларов, так как съемка была проплачена заранее, но началась самоизоляция. Однако, картина об истории создания документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой" и посвященная подвигу фронтовых операторов, снятая Сергеем Мокрицким, обещает быть интересной.

Режиссер Алексей Герман посетовал, что зима была аномальной - не было снега, столь необходимого ему для съемок картины "Воздух". Напомним, что военный фильм расскажет о трагической и героической судьбе девушек-летчиц, отправившихся добровольцами на фронт во время Великой Отечественной войны. Совсем юным летчицам предстоит столкнуться с непониманием и неприятием сослуживцев-мужчин, тяжелыми бытовыми условиями, но главное - с необходимостью убивать и с неизбежностью смерти, своей и чужой.

Второй раз пришли на защиту создатели картин "Чернобыль", "Самая большая луна", "Пальмира", "Литвяк" и другие. Оживление в зале вызвал рассказ о комедии "Орел и Решка" - о съемочной группе популярного телешоу, посвященного путешествиям. По сюжету группа программы непреднамеренно провоцирует переворот в небольшом ближневосточном государстве. К власти приходит диктатор, и теперь, чтобы остаться в живых и получить возможность уехать домой, они вынуждены победить все внутренние обиды и снять идеальную программу о совсем неидеальной стране…

Продолжая тему бунтов и волнений, режиссер Александр Велединский представил в Фонде кино драму "1993", основанную на реальных событиях. Литературный источник картины - проза Сергея Шаргунова. История одной семьи вдруг оказывается историей всей страны… История об отношениях мучительно и неразрывно связанных между собой мужа и жены и о взрослении их дочери.

Режиссер Дарья Жук специально прилетела из Нью-Йорка, чтобы представить фильм "Лид-Магнит". Комедийная мелодрама рассказывает о покорительнице интернета - девушке Кате, которая решает вести аккаунт от лица манекена. Однако легко ли жить в тени куклы с миллионной армией поклонников?

Режиссер Василий Сигарев "замахнулся" на фильм ужасов. Нельзя сказать, что его предыдущие фильмы были слишком светлые, но, видимо, этот будет еще страшнее. Картина называется "Медея". Яна Троянова играет в ней мать двоих детей, пережившую развод. Как оказалось, на ее семью наложено проклятье…

В основе сюжета будущего фильма "Ненормальный" ("Николя") - судьба пианиста-виртуоза Николая Мирошниченко. Авторы хотят донести до зрителя, что вера в возможности человека сильнее медицинского приговора.

Леонид Барац просил у Фонда поддержать драматическую комедию "Обратная связь", продолжающую линию "Громкой связи". "Квартет И" и другие создатели собираются порадовать зрителей новым фильмом уже под Новый год, да и действие картины происходит во время этого праздника.

За психологический триллер "Последний день рождения" поручился классик кинематографа Вадим Абдарашитов. Он признался, что сценарий картины - лучшее, что он прочитал за последние 7-8 лет. Речь в актуальной ленте пойдет о людях, которые не умеют, не знают, как выстроить нормальные человеческие отношения.

На жизни и, простите, смерти Дмитрия Нагиева построен сюжет черной комедии "Погребенный". По сюжету герой намерен инсценировать свою смерть и поднять информационный шум. А на следующий день устроить еще более мощную сенсацию, объявив всем, что жив и выбрался из могилы самостоятельно. Лежа в гробу и наблюдая через мобильный телефон за своими похоронами в режиме реального времени, Дмитрий узнает страшную новость…

Компания "Среда" - это "пострел, который везде поспел". Когда другие еще только думали - работать ли с интернет- сервисами, "Среда" умудрилась вступить в отношения и с КиноПоиском и Яндекс-Студией, и с Okko. Для всех делают сериалы. И еще - с МТС: сделка на 7 сериальных проектов. При этом с телеканалами также работают. И в США отделение открыли. И вот сейчас они в Фонде кино представили проект "Жихарь" про русского Голема. Режиссер фильма - Александр Котт. "История происходит во время войны. Она про психически больного человека, который делает здоровыми всех вокруг...", - цитата из выступления Котта в Фонде Кино. Референс фильма - это "Список Шиндлера" Стивена Спилберга. Снимать будут в Беларуси. Вот что сказано о картине в аннотации: "Военная драма 1941 год, Белоруссия. Городской изгой, слабоумный Жихарь во время немецкой оккупации прячет в своем погребе Соню - дочь кузнеца-еврея, семью которого он сам же и выдал немцам, надеясь занять их дом. Их странные отношения проходят путь от ненависти до привязанности, он из насильника и предателя превращается в ее единственного защитника, рыцаря, Голема. Когда поиски Сони сужаются вокруг ее убежища, чтобы спасти ей жизнь, Жихарь жертвует своей и заслуживает вечное прощение".

Было бы странно, если бы во время защиты в наши дни никто не представил тему буллинга, а точнее - кибербуллинга. Уже не первый раз презентуют новый фильм - адаптацию советского "Чучела". Эта картина будет называться "Вначале было слово", и в ней будут элементы мюзикла. Уже написано 10 песен.

Между тем наши дети не останутся без интересного. "Коты Эрмитажа", "переосмысленный заново "Пиноккио", обросший новыми подробностями", "Три кота. Карибле Крабле", "Кощей. Похититель невест" - вот лишь некоторые из анимационных проектов, представленных сегодня в Фонде. Но берите выше! С нами новую анимацию будут снимать создатели "Малифисенты" и "Короля Льва". Об этом рассказала продюсер Лика Бланк, представляя масштабный анимационный проект "Формула воды". Советуем не путать с картиной "Форма воды", получившей пару лет назад "Оскар".