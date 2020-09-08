Видео: На Оркнейских островах найдены перевернутые "дома мертвых"

Британские исследователи из Университета высокогорья и островов изучили гробницу каменного века Мейсхау, расположенную на Оркнейских островах, и обнаружили внутри нее архитектурно перевернутые погребальные камеры.

Исследование готовится к публикации в журнале Archaeological Review, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Речь идет о гробнице, которая расположена на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках нового исследования археологи в очередной раз проникли внутрь кургана Мейсхау, представляющего собой древнюю гробницу коридорного типа. Они детально обследовали боковые камеры. Ранее о них было только известно, что эти помещения являлись погребальными. Однако новый анализ привел ученых к неожиданному открытию.

Необычной оказалась архитектура этих боковых камер. В отличие от главного зала гробницы, они буквально построены в зеркальном отражении. Ученые считают, что боковые камеры представляли собой "дома мертвых" и были предназначены для того, чтобы погребенные без проблем вошли в загробную жизнь. Примечательно, что в целом планировка этих камер аналогична планировке обычных домов, которые существовали в древности.

"Представьте, что эти каменные стены были бы обоями, и что если бы вы в некоторых местах поклеили обои вверх ногами, то узоры по своей планировке заметно отличались бы друг от друга, - говорит ведущий автор работы Джей ван дер Рейден из университетского Института археологии. - Отличие заключается в перестановке нескольких архитектурных элементов, которые в обычных домах размещались на правой стороне, а здесь размещены слева. Боковые камеры построены так, чтобы находиться внутри преисподней, причем основные стены действуют как мембраны, разделяя эту жизнь и следующую".

Интересно, что гробница Мейсхау известна археологам уже более 150 лет. Все это время здесь проводились раскопки. Казалось бы, досконально изученный объект уже не может открыть новых тайн. Однако новое исследование доказывает, что это не так.

Открытие поставило перед исследователями и новые вопросы. Например, что за общество построило этот громадный неолитический памятник, каков был его культ? Практика возведения "домов для мертвых" была довольно распространенной в Европе. Но они не были перевернутыми.