Песков заявил об отсутствии контактов Москвы и Координационного совета Беларуси

Координационный совет оппозиции Беларуси признан неконституционным, поэтому речи о ни о каких контактах с Москвой идти не может, заявили в Кремле.

"Нет, у них это сделать не получилось, контактов у них не было", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков​​​.

"Решением Конституционного суда этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, неконституционным, поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил заявления президента Беларуси Александра Лукашенко, что в ближайшее время начнется диалог с общественностью в плане обсуждения конституционной реформы. "Вот это и будет диалог, диалог с теми, кто находится в рамках правового поля", - объяснил он.