Министр сообщил, что в новый формат перейдут порядка 120 федеральных и 180 региональных и муниципальных услуг. Для большинства из них не понадобится очный визит. "Понятно, что не по всем услугам у нас будет полностью дистанционное обслуживание. Например, для получения паспорта нужно будет прийти лично. Но наша целевая модель - что гражданин сможет полностью и подать документы, и получить результат онлайн", - приводит агентство слова Шадаева.

Министр также отметил, что оформление госуслуг станет значительно быстрее. Так, заполнение формы для подачи заявления будет занимать 1,5 минуты, а результаты будут приходить максимально быстро за счет улучшения межведомственного взаимодействия. Частью этой работы станет запуск этой осенью новой версии портала госуслуг.

Цифровизация госуслуг - это всего лишь одна из задач нацпрограммы "Цифровая экономика". Максут Шадаев отдельно отметил необходимость привлекать в отрасль новых специалистов. Их число к 2024 должно вырасти вдвое.