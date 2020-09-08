Погранслужба Украины заявила о прибытии двух белорусских оппозиционеров

Государственная пограничная служба Украины заявила 8 сентября, что на территорию страны прибыли два члена Координационного комитета белорусской оппозиции, Антон Родненков и Иван Кравцов. Мария Колесникова, по информации пограничников, на территорию Украины не въезжала.

"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь Родненков и Кравцов... Гражданка Республики Беларусь Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - цитирует новостное агентство "Интерфакс-Украина" представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

Госпогранкомитет Республики Беларусь также подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию страны через пункт пропуска "Александровка", тогда как Колесникова была задержана.

По словам официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского, "Родненков, Кравцов и Колесникова на автомобиле BMW прошли таможенный пограничный контроль, выдвинулись в сторону Украины. Однако в последствии, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы... Колесникова оказалась вне транспортного средства. По сути ее выпихнули из него и продолжили движение в сторону Украины".