Половина заявлений на регистрацию ДДУ подается в электронном виде

В период действия ограничительных мер, более 50% заявлений на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) подавались в Росреестр в электронном виде, тогда как еще год назад их доля не превышала 20%. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

"В апреле в электронном виде было подано 57% заявлений от общего числа (25,5 тысяч), в мае - 56% (от 29 тысяч), в июне - 54% электронных документов (от 55 тысяч), в июле - 43% (от 82,5 тысяч). При этом в августе, когда в стране были сняты большинство карантинных мер и рынок недвижимости продолжил восстановление, общее число поданных документов составило 93 тысячи, из них 42% - в электронном виде", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что на прошлой неделе, с 28 августа по 3 сентября, в ведомство поступило 20,8 тысяч заявлений, из которых 40% - в электронном виде.

В сообщении отмечается, что к концу 2020 года планируется внедрение ФГИС ЕГРН на территории всех субъектов России, что позволит увеличить долю электронных услуг Росреестра.