Посла Германии вызывают в МИД РФ

Посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра вызывают в МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, на Смоленской площади хотят обсудить с дипломатом сложившуюся ситуацию с Алексеем Навальным и заявления, которые звучат из Берлина в последние дни.

Захарова обратила внимание, что Институт фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии по соображениям секретности отказывается предоставить общественности свои доказательства отравления блогера, но в то же время, по данным различных СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой "Шарите", лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями. "О какой секретности может идти речь", - спрашивает Захарова, отмечая, что "все это становится достоянием таких сливных ресурсов, как Белингкэт".

Вспомнила она и слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который заявил, что "есть много свидетельств" причастности российского государства к случившемуся.

"Это слишком серьезно, чтобы позволить официальным лицам Германии продолжать хранить все в себе", - заявила Захарова. "Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ. Ждем германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", - написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.