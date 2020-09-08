Предприятия легпрома получат скидку на лизинг оборудования

Скидку размером до 50% от цены оборудования, полученного по договору лизинга, смогут получить предприятия легкой промышленности РФ. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Поддержкой смогут воспользоваться компании, реализующие проект по модернизации производства стоимостью не менее 50 млн рублей и заключившие договор лизинга минимум на два года. Максимальный объем субсидии, за счет которой предоставляется скидка, ограничен 200 млн рублей.

В августе на развитие легкой промышленности правительство уже выделило 1 млрд рублей из которых 304 млн рублей и планируется направить на стимулирование спроса и скидки по договорам лизинга.

На предприятиях легпрома заняты почти 300 тыс. работников

Легкая промышленность России насчитывает в своем составе 22 тысячи предприятий, на которых занято более 292 тысяч работников. За период с 2009 по 2019 год общий объем производства в отрасли вырос с 191 млрд до 520 млрд рублей. При этом емкость внутреннего рынка страны оценивается в цифру порядка 3 трлн рублей. По данным отраслевой ассоциации на продукцию отечественного производства приходится около одной трети рынка. Изношенность основных фондов, по разным оценкам, составляет 50-67%.