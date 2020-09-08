Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19. В общей сложности его на данный момент получили 120 тяжелых больных, смертность в этой группе снизилась примерно в пять раз по сравнению с обычными показателями.

Сурфактант - это смесь поверхностно-активных веществ, выстилающая легочные альвеолы изнутри. Он препятствует слипанию стенок альвеол при дыхании, вырабатывается в организме человека естественным образом. Когда вирус SARS-CoV-2 убивает клетки легкого, выработка сурфактанта прекращается.

Как пояснил "Известиям" заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрей Баутин, в результате мембрана между кровеносным сосудом и альвеолой повреждается, в нее поступает жидкая часть крови - плазма. Альвеола перестает участвовать в газообмене, дальше ненасыщенная кислородом кровь попадает в левые отделы сердца и разносится по организму. Человек ощущает нехватку кислорода. И тут приходит на помощь сурфактант извне, в данном случае получаемый из легких крупного рогатого скота.

Среди больных COVID-19 на тяжелые случаи приходится около пяти процентов, примерно 80 из них умирают (данные в среднем по миру). В НМИЦ имени В.А. Алмазова с помощью сурфактанта пролечили 28 тяжело больных пациентов, выжили 24. То есть смертность составила уже 14,3 процента. По словам Андрея Баутина, сурфактант-БЛ вводили пациентам ингаляционно, процедура занимала по 30 минут дважды в сутки. Курс лечения занимал от двух до пяти дней. Препарат применяли и в других учреждениях Москвы, Петербурга, Тюмени и Сыктывкара.

Помимо того, что сурфактант не дает слипнуться альвеолам, он противодействует вирусу и на других направлениях. Так, он блокирует рецепторы АПФ2, которые являются "входными воротами" для SARS-CoV-2 в клетки легких человека. Значит, препарат можно применять не только в тяжелых случаях, но и как превентивную меру. Также сурфактант стимулирует клетки макрофаги внутри альвеолы, которые борются с вирусами и бактериями. Повышается местная иммунная защита.

Сейчас в нашей стране проводится новое рандомизированное исследование применения препарата, в его рамках пролечат 90 больных. По итогам планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных с COVID-19.