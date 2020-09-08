При обрушении шахты в Пакистане погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек стали жертвами обрушения шахты по добыче мрамора на северо-западе Пакистана, еще шестеро пострадали, несколько рабочих по-прежнему остаются под завалами. Об этом сообщает телеканал "Гео-ти-ви".

"ЧП произошло в округе Мохманд провинции Хайбер-Пахтунхва. Прибывшие на место спасатели извлекла тела погибших из под завалов, всех пострадавших отправили в больницу", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Поиски шахтеров, чья судьба до сих пор остается неизвестной, продолжаются. В полиции не исключили, что число жертв может увеличиться. К месту обрушения направят дополнительную технику и спасательные бригады.