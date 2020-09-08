Проект утилизации отходов АЭС удостоен премии "Глобальная энергия"

Лауреатами премии "Глобальная энергия" этого года стали Карло Руббиа из Италии, Пэйдун Ян из США и Николаос Хатциаргириу из Греции. Церемония объявления победителя состоялась во вторник утром в Калуге в Государственном музее космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Премия "Глобальная энергия" вручается с 2003 года. За это время ее лауреатами стали 42 ученых из 15 стран. Премиальный фонд составляет 39 миллионов рублей.

В этом году международный комитет под руководством лауреата Нобелевской премии Рае Квон Чунга определил победителей в трех номинациях: "Традиционная энергетика", "Нетрадиционная энергетика" и "Новые способы применения энергии". В каждой из них были выдвинуты 15 номинантов, среди которых авторитетное жюри выбрало лучших.

"В этом году среди 45 номинантов не оказалось ни одного россиянина, - констатировал президент Ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев. - Так происходит не впервые. У наших ученых, живущих самодостаточной академической жизнью, есть одна проблема - очень мало научных публикаций на английском языке. И когда их кандидатура попадает на рассмотрение к трем экспертам, проводящим предварительный отбор, они просто не знают, с чьей работой имеют дело. И поиск в Гугле на английском языке никакого ответа им не дает. Из-за этого часто отбор не проходят очень занятные и интересные работы наших ученых".

Награду в номинации "Традиционная энергетика" получил Карло Руббиа за содействие развитию устойчивой энергетики в контексте утилизации ядерных отходов и пиролиза природного газа.

Пэйдун Ян отмечен в номинации "Нетрадиционная энергетика" за изобретение солнечных панелей на основе наночастиц и разработки в сфере искусственного фотосинтеза.

Николаос Хатциаргириу получил награду в номинации "Новые способы применения энергии" за вклад в стабилизацию работы электросетей, разработку умных электросетей и микросетей с использованием искусственного интеллекта.