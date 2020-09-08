Прокуратура и детский омбудсмен будут совместно защищать несовершеннолетних

Генеральный прокурор Игорь Краснов и детский омбудсмен Анна Кузнецова подписали новое соглашение о взаимодействии в вопросах защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов несовершеннолетних.

"Мы исходим из истины, что ребенок нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту. В связи с этим мы применяем особые механизмы реагирования на любые нарушения прав детей, то есть максимально оперативно, жестко и принципиально", - заявил Игорь Краснов. И добавил, что "от этого зависит формирование здорового и сильного государства, которое отличается тем, что берет на себя ответственность за жизнь и благополучие подрастающего поколения". В свою очередь Анна Кузнецова отметила, что новое соглашение содержит более современные формулировки, добавлены новые совместные мероприятия и новые совместные задачи.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, новое соглашение позволит сторонам оперативно получать информацию о нарушениях прав детей и принимать меры по их восстановлению, своевременно выявлять и устранять проблемы в правоприменительной практике, инициировать внесение необходимых изменений в законодательство.

За многие годы прокуратурой накоплен серьезный опыт защиты прав детей и подростков, и он говорит о том, что успех этой работы зависит именно от скоординированности всех участников процесса.

В рамках соглашения, в частности, предполагается на системной основе организовать оперативный обмен информацией о выявляемых нарушениях прав и законных интересов детей. Будут и совместные выезды в регионы, где происходят массовые нарушения прав детей. Особо проблемные вопросы и темы​ будут обсуждаться в рамках межведомственной рабочей группы. Кроме того, планируется проводить совместные приемы граждан по вопросам защиты прав детей, организовывать научно-практические конференции, семинары и другие мероприятия по актуальным вопросам.

Соглашение, помимо прочего, предусматривает совместное освещение проводимой работы в средствах массовой информации.

Во время​ церемонии подписания Игорь Краснов также подчеркнул, что забота о детях - одна из важнейших задач государственной политики. "Ведь за ними - будущее нашей страны. Поэтому создание благоприятных условий их жизнедеятельности и здорового развития должно оставаться нашим общим приоритетом", - заявил генпрокурор.

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