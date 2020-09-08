Правительство, судя по всему, начало смотреть на посткоронавирусную ситуацию в экономике гораздо оптимистичнее. Так, вполне возможно, что спад ВВП окажется далеко не таким глубоким, как предполагалось еще совсем недавно. Помогать российской экономике и гражданам планируется по целому ряду направлений - инвестиционному, финансовому и не исключено, что и налоговому.

Об этом шла речь на стратегической (и единственной) сессии Московского финансового форума "Российская экономика и финансовые рынки - есть ли жизнь после пандемии".

Пандемия привела к спаду в экономике, но вопреки негативным прогнозам он оказался не таким глубоким, как в ряде других стран, подчеркнул в видеообращении премьер-министр Михаил Мишустин. "Процессы восстановления идут даже более динамично. Прежде всего благодаря своевременным решениям президента и действиям правительства. И конечно, профессиональной работе многих представителей делового сообщества, в том числе финансового сектора", - сказал он. Мишустин напомнил и о планах правительства по запуску нового инвестиционного цикла. Например, для этого предполагается создать комплексный механизм поддержки крупных инвестпроектов - в том числе на основе соглашений о защите и поощрении капитальных вложений, добавил Мишустин.

По прогнозу снижения экономики в 2020 году Россия держится "середняком" среди стран "большой двадцатки", следует из данных рейтингового агентства Moody s. По его ожиданиям, ВВП России снизится на 5,5%, а, например, экономики еврозоны, Мексики и Великобритании просядут на 9%, 10% и 10,1% соответственно. При этом агентство Fitch накануне улучшило прогноз по спаду российской экономики с 5,8 до 4,9%.

Банк России пока ожидает в 2020 году снижения экономики на 4,5-5,5%, минэкономразвития - на 4,8%, минпромторг - на 5%. Пока самый неожиданно оптимистичный из официальных прогнозов - у министерства финансов. "Ситуация с темпами роста у нас одна из самых лучших, неплохая . Потому что если в некоторых странах экономика снижается от пяти и более процентов по сравнению с прошлым годом, мы в этом году видим, что экономика снизится менее чем на 4%. Может быть даже это будут более позитивные фактические данные по экономике", - заявил на сессии глава минфина Антон Силуанов.

Пандемия коронавируса может оказаться разовой историей, о которой все забудут уже где-то через полтора года

Худшего сценария для экономики в коронакризис удалось избежать в том числе благодаря тому, что финансовая система подошла к нему в ином состоянии, чем в прошлый раз - в 2014-2015 годах, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Это и таргетировование инфляции, и плавающий курс. И то, что правительство приняло абсолютно необходимое бюджетное правило, поддерживало низкий долг", - перечислила она. Такое положение позволило купировать риски и снижать, а не повышать ключевую ставку, как в прошлые кризисы. Понижение ключевой ставки дает импульс экономике через повышение доступности кредитования. Сейчас ключевая ставка находится на историческом минимуме в 4,25% годовых и, как следует из слов Набиуллиной, еще осталось пространство для ее снижения.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что большинство российских регионов ощутят экономические последствия пандемии все же не в этом, а только в 2021 году из-за бюджетных ограничений. Но в целом коронавирус - это разовая история и примерно через полтора года о пандемии все уже забудут, считает Собянин.

По мнению главы ВТБ Андрея Костина, для восстановления экономики и "избежания большой ошибки" нужно активизировать механизм государственно-частного партнерства. "Мы всегда были активными сторонниками государственно-частного партнерства. Мы очень крупные проекты делали в области инфраструктуры: аэропорт Пулково, Западный скоростной диаметр в Питере - это вообще такая уникальная дорога. Вкладывали туда огромные деньги, привлекали туда деньги иностранных инвесторов, российских, международных", - заявил Костин. По его словам, пока не заметно ни одного проекта, который по такому механизму государство бы предлагало частным инвесторам.

По словам Костина, стоит подумать и о налоговом стимулировании занятости. Им может быть введение налогового вычета по НДФЛ для граждан с низкими зарплатами, а также многодетных. "На Западе это используется в виде даже отрицательного НДФЛ, либо каких-то вычетов, то есть какое-то стимулирование этих процессов не на разовой основе. Вот кризис пришел - по пять тысяч и десять тысяч рублей, а на более регулярной основе", - предложил Костин. О разработке минфином ряда налоговых инициатив заявил и Антон Силуанов, но подробностей пока не раскрыл.