Путин заявил, что онлайн-образование будет развиваться и после пандемии

Цифровые сервисы в сфере образования расширяют возможности современного и качественного обучения, лучшие практики и наработки, полученные во время пандемии, останутся и будут развиваться, отметил Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса "Лидеры России".

"У нас в народе говорят - не было бы счастья, да несчастье помогло", - сказал президент. Он заметил, что в последние годы шла работа в области искусственного интеллекта и создания программ онлайн-обучения. Пандемия просто подтолкнула к тому, чтобы двигаться по этому пути активнее, чем это было до сих пор.

"Конечно, мы возвращаемся к нормальному режиму работы и школ, и средних учебных заведений, и высшей школы, но самое лучшее, что было наработано в период пандемии, оно, конечно, с нами останется и будет развиваться дальше", - считает Владимир Путин.

Он подчеркнул, что прямое общение школьника или студента с преподавателем не может быть заменено, но совершенно очевидный факт, что цифровые сервисы "расширяют возможности современного качественного образования".