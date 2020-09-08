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08.09.2020 15:14
Рубрика: Власть

Путин отметил роль активных женщин в жизни страны

Текст: Ксения Воронцова

Женщины в России всегда пользовались особым вниманием и почетом, от их активности в общественной и научной жизни зависит будущее страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".

Фото: РИА Новости
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Одна из участниц мероприятия, прошедшего в формате видеоконференции, отметила роль женщин в развитии страны и призвала их к участию в подобных конкурсах. По ее словам, надо верить в себя, тогда регионы и вся страна станут сильнее.

"Я всячески поддерживаю то, что сейчас было сказано. Действительно, это очень своевременное, правильное обращение к женской аудитории. У нас всегда в нашей стране женщина пользовалась особым вниманием и особым почетом", - заявил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что включение женщин в активную общественную, научную и творческую жизнь - чрезвычайно важный ресурс для всей страны на будущее, это важно для успеха России.

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